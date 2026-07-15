"أكسيوس": ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة

أفاد تقرير لشبكة (أكسيوس) الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لبحث تنفيذ هجوم موسع ضد إيران قد يتم خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشبكة، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن العملية المحتملة ستكون أوسع نطاقًا من الضربات الأمريكية الأخيرة حول مضيق هرمز، مُشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين قدموا لترامب مجموعة من الخيارات لاستهداف مواقع استراتيجية داخل إيران لم تستهدفها الولايات المتحدة من قبل.

وأوضح التقرير أن الاجتماع حضره نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الحرب بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وكان ترامب قال، لشبكة "فوكس نيوز" قبل ساعات من الاجتماع، إن الولايات المتحدة قد تستهدف جسورًا ومحطات كهرباء في إيران الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه "سيحتفظ بأهداف الطاقة للنهاية"، لكنه أكد أنه "في نهاية المطاف" سيتم استهدافها.

وأكدت "أكسيوس" أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ أي عملية عسكرية حتى الآن، إلا أن الخيارات التي قدمها الجيش قد تحظى باهتمام جدي من جانب ترامب في حال عدم تحقيق تقدم دبلوماسي مع طهران خلال الأيام المقبلة.