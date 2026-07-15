أمير هشام: الحكم النهائي في أزمة الزمالك وزيزو سيكون من المحكمة الرياضية الدولية

أكد الإعلامي أمير هشام أن أزمة نادي الزمالك وأحمد سيد "زيزو" لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن الطرفين سيتجهان لاستكمال الإجراءات القانونية خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير هشام، عبر برنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة Modern Mti: "صعب الزمالك وزيزو يطلعوا الاتنين غير مدانين، يعني يا ده مدان يا ده مدان".

وأضاف: "ساعات القرارات قد تبدو سياسية، وبيكون لها أبعاد جماهيرية، سواء لصالح الزمالك أو زيزو".

وتابع: "زيزو هيستأنف على القرار في اتحاد الكرة، وده أمر مؤكد، والزمالك أيضًا قرر مواصلة الإجراءات القانونية ضد اللاعب".

اللجوء للمحكمة الرياضية

واختتم أمير هشام تصريحاته قائلًا: "زيزو هيستأنف الأول في اتحاد الكرة، وبعدها هيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، التي سبق وأصدرت العديد من الأحكام ضد الزمالك في الفترة الماضية، وأعتقد أن الحكم النهائي في القضية سيكون من المحكمة الرياضية الدولية".