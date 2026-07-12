من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراة (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية ، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية ( دفعة أكتوبر 2026 ).

وتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالأكاديمية والكليات العسكرية / المعاهد الصحية، وتحديدًا الكلية الحربية التي شملت:

تَقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمى والأدبى )

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2026 م عن 21 سنة

النسبة المئوية للمجموع : القسم العلمى 65% فأكثر ، القسم الأدبى 70% فأكثر

مدة الدراسة ( 4 ) سنوات دراسية ( ميلادية )

يُمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس ( الإقتصـاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات )

وكانت تضمنت فعاليات المؤتمر كلمة اللواء أ ح محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أعلن خلالها عن قبول الدفعات الجديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية وتدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية.

كما استعرض نواب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى والكلية العسكرية التكنولوجية بالإضافة إلى مدير الكلية الفنية العسكرية ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعمداء كليات جامعة كيان بالقوات المسلحة، شروط القبول .

فيما استعرض اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة شروط القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة ، واللواء أ ح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة الفاعلة فى رؤية الدولة المصرية التى تهدف إلى إعداد أجيال قوية قادرة على تحقيق ريادة الوطن فى كافة المجالات ، وأن القوات المسلحة تحرص على إنتقاء أفضل العناصر من المتقدمين بعد إجتيازهم كافة الإختبارات التى تتم بعناية وفق منظومة تكنولوجية دقيقة دون تدخل العامل البشرى بما يحقق كافة معايير الشفافية والمساواة .

وأكد على عدم الإنسياق خلف الشائعات التى تروج إمكانية الإنضمام للقوات للمسلحة بكافة أشكال الوساطة أو المحسوبية لأن قدرات المتقدم وتميزه هى السبيل الوحيد للقبول بين الآلاف من المتقدمين ، كما أوضح أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخلق بيئة تعليمية تحقق الإبتكار والإبداع فى مجالات الدراسة المختلفة ، وإعداد كوادر من شباب مصر المؤهلين بأحدث ما وصل إليه العلم فى كافة المجالات لإستكمال مسيرة قيادة الوطن وتحقيق رفعته وإزدهاره .