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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026

الكليات العسكرية
الكليات العسكرية
قسم الخدمات
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شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراة (للعمل كضباط متخصصين).

وكذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية ، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية ( دفعة أكتوبر 2026 ).

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

الشروط العامة للقبول لصالح [ الأكاديمية والكليات العسكرية ( للثانوية العامة ومايعادلها ) - المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة ] :

1- أن يكون الطالب / الطالبة مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى ) .

2- أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / المؤهل الجامعى للطلبة المحاربين ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 وعام 2025 .

3- أن يكون الطالب / الطالبة مُقيداً بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025 .

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4- أن لا يكون قد سبق الحُكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف .

5- أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك.

6- أن يكون الطالب / الطالبة غير متزوج ولم يسبق له الزواج ، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالأكاديمية بالنسبة لطلبة ( الثانوية العامة / المعاهد الصحية / المحاربين ) .

7- أن لا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية / معهد / مدرسة ) عسكرية / مدنية .

8- أن لا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور( المحاربين / المتخصصين / الدراسات العليا ) .

9- أن لا يقل الطول للذكور عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يُسمح بها حتى ( 158سم ) كحد أدنى ، ولا يقل عن ( 155 سم ) بالنسبة للإناث .

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10-أن يجتاز الطالب / الطالبة إختبار السمات / القدرات الشخصية بنجاح .

11-أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام للقوات المسلحة .

12-أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية .

13-أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز وذلك للذكور فقط .

14-أن يجتاز الطالب / الطالبة الإختبارات النفسية المختلفة .

15-أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الأحياء ) طبقاً للكلية المرشح لها .

تسليم القيادة بين طلبة الكليات العسكرية

16-أن يجتاز الطالب / الطالبة الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) وكذلك الإختبار الرياضى المتقدم .

17- أن يجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار .

18- يُحسـب المجمـوع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

19- أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة .

20-أن يكون الطالب / الطالبة الحاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس / الليسانس - الدراسات العليا ) من الجامعات المصرية ( الحكومية / الأهلية / الخاصة ) فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا [خريجى كليتى ( الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى )[ من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ] كضباط متخصصين فقط .

بدء تأهيل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات العسكرية

21-يُسمح للضباط الإحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط .

22-أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية / المعاهد الصحية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن .

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