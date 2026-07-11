الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح

عصام هلال : تكريم الرئيس السيسي لأبطال المنتخب يمثل حافزًا قويًا للاعبين والجهاز الفني

محمود حسين طاهر : تأكيد الرئيس على رعاية المواهب الكروية يدعم مستقبل الرياضة المصرية

أشرف مرزوق : المنتخب الوطني قدم نموذجاً استثنائياً في الإصرار والعزيمة والالتزام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت السيد الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

و أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشهد الوطني، مؤكدين أنها رسالة دعم للرياضة المصرية و دعم كل نموذج ناجح يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

بداية ،أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج المشرفة التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، ويؤكد أن الدولة تضع دعم الشباب والرياضة ضمن أولوياتها.



و أوضح “ هلال” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن هذا الاستقبال يحمل رسائل مهمة، في مقدمتها تقدير الدولة لما يقدمه أبناء مصر من جهود وإنجازات، وترسيخ ثقافة تكريم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.





الاهتمام الرئاسي بالقطاع الرياضي لأهميته في بناء الإنسان

وأضاف عضو الشيوخ أن تكريم الرئيس لأبطال المنتخب يمثل حافزًا قويًا للاعبين والجهاز الفني، كما يمنح دفعة معنوية لجميع الرياضيين والشباب، مشيرا إلى أن الاهتمام الرئاسي بالقطاع الرياضي يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، فضلًا عن كونها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعكس صورة مصر الإيجابية أمام العالم.



واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشهد الوطني سيظل دافعًا للأجيال الجديدة لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

و تجدر الإشارة إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

مصر على الساحة الرياضية الدولية.

من جانبه، أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة العلمين، وتكريم اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، يمثل تقديرًا مستحقًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، ويعكس حرص الدولة على الاحتفاء بكل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن كلمات الرئيس خلال اللقاء حملت العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بنتائج المباريات، وإنما بما يتركه الأداء من احترام وتقدير لدى الشعوب، وهو ما جسده المنتخب الوطني بما أظهره من التزام وانضباط وروح قتالية نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على امتلاك مصر قاعدة كبيرة من المواهب الكروية، وضرورة وجود منظومة احترافية لاكتشافها، يعكس رؤية استراتيجية لبناء مستقبل الرياضة المصرية، والاستثمار في الطاقات الشابة باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة.

وأضاف أن إعلان الرئيس استعداد الدولة لدعم المواهب الواعدة والجهاز الفني الوطني يؤكد استمرار النهج القائم على توفير البيئة المناسبة للإبداع والتميز، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المنافسات الرياضية.

ولفت النائب محمود حسين طاهر إلى أن مشهد التكريم، وما صاحبه من منح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية الأوسمة التقديرية، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقدير كل نموذج ناجح، ويبعث برسالة واضحة إلى الشباب بأن الاجتهاد والإخلاص والالتزام تحظى دائمًا بالتقدير والدعم من الدولة المصرية.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني يمثل نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على البناء على هذا الإنجاز، ومواصلة إسعاد الجماهير المصرية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والشباب، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية .





في سياق متصل،أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي منتخب مصر، عقب الأداء المشرف الذي قدموه في بطولة كأس العالم، يحمل العديد من الرسائل والدلالات المهمة التي تدل على اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء الوطن وتقدير كل من يحقق إنجازا يرفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه اللفتة الرئاسية تبرز وضع الدولة المصرية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تكريم النماذج المضيئة التي تقدم صورة مشرفة عن الوطن.

وأضاف أن المنتخب الوطني قدم نموذجاً استثنائياً في الإصرار والعزيمة والالتزام، ونجح في كسب احترام الجماهير داخل مصر وخارجها، بعدما ظهر بروح قتالية عالية وأداء يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، موضحاً أن ما حققه اللاعبون لم يكن مجرد إنجاز رياضي، وإنما نجاح وطني يعزز الثقة في قدرات الشباب المصري على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.

الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة

وأوضح أن استقبال الرئيس السيسي للاعبين والجهاز الفني يجسد إيمان القيادة السياسية بأن الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، وتساهم في تعزيز صورة مصر على المستوى الدولي، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والانضباط، وهي القيم التي تحتاجها مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا أن هذه اللفتة الرئاسية سيكون لها أثر إيجابي كبير في نفوس اللاعبين، كما تمثل حافزاً قوياً للأجيال الجديدة من الشباب لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد من أجل تحقيق الإنجازات.

تقدير الدولة لأبنائها المتميزين يرسخ ثقافة التفوق

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن تقدير الدولة لأبنائها المتميزين يرسخ ثقافة التفوق ويبعث برسالة واضحة مفادها أن كل جهد مخلص من أجل الوطن يحظى بالتقدير والاعتزاز، لافتا إلى أن القيادة السياسية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما غير مسبوق بقطاع الرياضة، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء المدن والمنشآت الحديثة، ودعم الاتحادات والأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها الرياضة المصرية في مختلف المنافسات القارية والدولية، وأصبح يمثل قاعدة قوية لمواصلة صناعة الأبطال في مختلف الألعاب .