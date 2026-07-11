"مش هنغيرهم أبداً والمسؤول لازم يكون مننا".. الرئيس السيسي يحسم مصير حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب

حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصير القيادة الفنية للفراعنة، معلناً التمسك بالتوأم حسام وإبراهيم حسن في قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه الرئيس رسالة ثقة ومحملة بالتقدير للمدرب الوطني، قائلاً بوضوح: "مش هنغير أبداً حسام وإبراهيم حسن، والمسؤول لازم يكون مننا"، ليضع بذلك حداً لأي تكهنات ويسدل الستار على مسألة الاستعانة بالمدرب الأجنبي، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق بروح مصرية خالصة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تكريمه لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري: "مش هنغير أبدًا حسام وإبراهيم حسن، ومش هنغير أبدًا إن اللي يكونوا مسؤولين عننا لازم يكونوا مننا، وربنا وفقهم يبقى خير عظيم جدًا، ونستمر على كده، وكل الدعم لكم، وهتشوفوا".

وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب من خلال "كشافين متجردين" يمنحون الفرصة لمن يستحقها، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم كل أشكال الدعم للكفاءات والقدرات الرياضية، بما يسهم في صناعة أجيال جديدة تواصل مسيرة النجاح للمنتخب الوطني.