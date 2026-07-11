حسام حسن فى أول تعليق: فخورون بتكريم الرئيس السيسي وشرف كبير للمنتخب

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجوم الفراعنة الكبار في العلمين

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قال حسام حسن فى تصريحات له عقب تكريم الرئيس السيسي: فخور بتكريم الرئيس السيسي بعد إنجاز المونديال.

تابع العميد: تكريم الرئيس السيسي شرف كبير لمنتخب مصر وجلستنا مع الرئيس كانت راقية وفخورين بذلك.

تكريم الرئيس

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ رحّب في مستهلها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً. وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر. وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

كما شدد الرئيس على أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهداً بإخلاص. وأشاد الرئيس بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة وجود “كشافين متجردين” للمواهب الشابة والصغيرة، مؤكداً استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

واختُتم اللقاء بتناول الرئيس الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حيث حرص سيادته على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس وتقدير سيادته لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق. ومن جانبه، أعرب الرئيس مجدداً عن شكر وتقدير سيادته والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.