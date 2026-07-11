صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير

شارك الإعلامي أحمد شوبير متابعيه بصورة من مراسم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر، والتي ظهر خلالها الرئيس وهو يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير.

تكريم الرئيس لـ مصطفى شوبير

ونشر شوبير الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "صورة للتاريخ"، في إشارة إلى لقطة التكريم التي جاءت تقديرًا لما قدمه المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم، وحظيت بتفاعل واسع من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كان هناك حالة مختلفة حدثت في مصر والعالم أجمع وقت مباريات المنتخب الوطني، وذلك دليل على ما قدم من أداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه لـ لاعبي المنتخب الوطني:"انتوا دخلتوا البهجة والفرحة على قلوب الناس".

واسترسل: الفريق بذل جهد كبير للغاية وكنتوا مخلصين، والمنتخب الوطني ظهر في المباريات كفريق كبير، مشددا على أن شعبنا محب للرياضة.