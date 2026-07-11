قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي
السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.. هل يعاقب النائم عنها ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي وIntel يبحثان شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر

الإنتاج الحربي وIntel يبحثان شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر
الإنتاج الحربي وIntel يبحثان شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر
كريم الخطيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا من شركة Intel العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية والمعالجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لبحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيات الحديثة.

إحدى الركائز الرئيسية للصناعة المصرية

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوفد شركة  Intel، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للصناعة المصرية، تعمل على رسم إستراتيجية جديدة لتطوير الشركات التابعة ترتكز على التحول الرقمي، والتوسع في استخدام البرمجيات الصناعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديث البرامج التصنيعية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الصناعة الذكية، من خلال تعظيم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة بشركات الإنتاج الحربي.

تمثل مستقبل الصناعة

وأكد "جمبلاط" أن صناعة البرمجيات أصبحت تمثل مستقبل الصناعة والعقل المُحرك لمنظومات التصنيع الحديثة، وباتت تطبيقات الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في مختلف العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد، وهو ما يدفع وزارة الإنتاج الحربي إلى التوسع في تبني أحدث الحلول الرقمية داخل الشركات التابعة، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منظومة متكاملة من البرمجيات الذكية تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية.

وأعرب الوزير عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أي نجاح، وذلك من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية بشركاتها التابعة، بالتوازي مع تحديث نظم الإنتاج وإدخال أحدث التكنولوجيات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين مثل شركة Intel يدعم نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.  

وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج في تطوير خطوط الإنتاج، وإنشاء منظومات متكاملة للبرمجيات التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي، والتعاون في مجال الخوادم (Servers) المستخدمة بمراكز البيانات لدعم مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتم الإشارة إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز بيانات متطورة لاستيعاب النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في ضوء جهود الدولة المصرية لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة.

كما تناول اللقاء بحث سبل إقامة شراكات إستراتيجية في مجال تقنيات الشبكات والاتصالات الرقمية (Ethernet) ، وتقنيات Edge AI، وحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالطائرات بدون طيار والكاميرات الذكية ووحدات AI Box ، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي للمكونات التكنولوجية، ونقل المعرفة الفنية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء قاعدة صناعية رقمية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جانبهم، قام ممثلو Intel بإستعراض رؤيتهم لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الإنتاج الحربي بما يتيح التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تمتلكه الشركات التابعة للوزارة من إمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية متميزة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية، مؤكدين أن هذه المقومات تمثل أساسًا قويًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الصناعية، والبنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، بما يحقق المصلحة المتبادلة للطرفين.

وأشاد وفد شركة Intel بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لملف التحول الرقمي والتصنيع المتقدم، مشيرين إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات فنية متخصصة لوضع خريطة طريق للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تحقيق شراكة إستراتيجية تعظّم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل جانب، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الصناعة الوطنية، وبما يواكب رؤية الدولة المصرية لبناء صناعة رقمية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، ومن شركة Intel  حضر كل من السيد طه محمد السعيد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسيدة انجي هشام حسن قيادة الأعمال لشركة مصر وشمال أفريقيا.

تطبيق الرقمنة التصنيع الذكاء الاصطناعي مراكز البيانات وزير الدولة للإنتاج الحربي أحدث التكنولوجيات تعميق التصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول يتوجه إلى الأردن غداً لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز

وزير البترول

وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر فيلوكس-1X للغاز بالبحر المتوسط

الفضة

رهانات الفائدة تُسقط الفضة.. عيار 999 يخسر 3.57% في أسبوع رغم تصاعد التوترات

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد