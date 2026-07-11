بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

أثار اللاعب المصري محمد صلاح جدل كبير بعد ظهوره وهو يشرب المياه الفوارة أو الماء الغازية، إذ يعتقد البعض أنها قد تضر العظام أو تزيد من حموضة الجسم، إلا أن مراجعة طبية، كشفت أن معظم هذه المعتقدات لا تستند إلى أدلة علمية قوية.

كما أكدت المراجعة الطبية أن المياه الفوارة قد تحمل بعض الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال.

ما هي المياه الفوارة؟

المياه الفوارة هي مياه تم ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون فيها تحت ضغط، ما يمنحها الفقاعات المميزة، وتعرف أيضًا بأسماء مثل الماء الفوار أو الصودا ووتر أو السيلتزر، وفقا لما نشر في موقع Healthline.

وتحتوي بعض الأنواع على كميات بسيطة من الأملاح أو المعادن لتحسين الطعم، بينما تأتي بعض المياه المعدنية الفوارة طبيعيًا من الينابيع وتحتوي على معادن ومركبات طبيعية.

فوائد المياة الفوارة

هل تزيد المياه الفوراة من حموضة الجسم؟

وأوضح التقرير أن المياه الفوارة تحتوي على حمض الكربونيك، وهو حمض ضعيف يجعل درجة حموضتها تتراوح بين 5 و6، لكنها لا تؤثر على حموضة الجسم.

ويرجع ذلك إلى أن الرئتين والكليتين تعملان باستمرار على تنظيم مستوى الحموضة في الدم، ليظل عند مستواه الطبيعي، بغض النظر عن نوعية الطعام أو الشراب.

فوائد المياة الفوارة

تأثير المياه الفوارة على الأسنان

وأشار التقرير إلى أن المياه الفوارة قد تؤثر بدرجة بسيطة على مينا الأسنان بسبب طبيعتها الحمضية، إلا أن تأثيرها يظل أقل بكثير مقارنة بالمشروبات الغازية المحلاة أو العصائر الغنية بالسكر.

وينصح الخبراء بشرب المياه الفوارة أثناء الوجبات أو شطف الفم بالماء العادي بعد تناولها للمساعدة في حماية الأسنان.

فوائد المياة الفوارة

فوائد المياه الفوارة للجهاز الهضمي

وكشف التقرير عن عدد من الفوائد المحتملة للمياه الفوارة، أبرزها:

ـ ترطب الجسم.

ـ المساهمة في تحسين بعض وظائف الجهاز الهضمي والهضم.

ـ تخفف الإمساك.

ـ بديل صحي للمشروبات السكرية، وتساعد على تقليل استهلاك السكر، وتقلل الرغبة في المشروبات الغازية المحلاة.

ـ خالية من السعرات إذا كانت غير محلاة.

ـ تمنح إحساسًا بالانتعاش.

ـ زيادة الإحساس بالشبع بعد تناول الطعام، ما قد يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة.

فوائد المياة الفوارة

هل تضر المياه الفوارة العظام؟

نفى التقرير وجود أي دليل علمي يثبت أن المياه الفوارة تؤثر سلبًا في صحة العظام، موضحًا أن الاعتقاد الشائع حول تسببها في هشاشة العظام غير مدعوم بالأبحاث.

بل تشير بعض الدراسات إلى أن المياه المعدنية الفوارة قد تساهم في دعم صحة العظام بفضل احتوائها على بعض المعادن.

فوائد المياة الفوارة

هل للمياه الفوارة فوائد للقلب؟

وأوضح التقرير أن دراسة صغيرة نُشرت عام 2023 أشارت إلى أن شرب المياه الفوارة قد يساعد في تحسين تدفق الدم، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على صحة القلب، إلا أن الباحثين أكدوا ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد هذه النتائج بشكل نهائي.

فوائد المياة الفوارة

المياه الفوارة وسيلة جيدة لترطيب الجسم

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المياه الفوارة الخالية من السكر والسعرات الحرارية تُعد وسيلة فعالة للحفاظ على ترطيب الجسم، كما أنها تمثل بديلًا صحيًا للمشروبات السكرية بالنسبة لكثير من الأشخاص.

وأكد الخبراء أن الاعتدال في تناول المياه الفوارة، مع اختيار الأنواع غير المحلاة، يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نمط حياة صحي، دون وجود أدلة علمية تؤكد أنها تسبب أضرارًا للعظام أو تزيد من حموضة الجسم.