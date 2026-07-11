قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السبكي: شمشون ودليلة ما اتكلفش بالدولارات ومش هبقى زي الفشارين
وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي
السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يترقب عشاق كرة القدم الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء مشواره مع ليفربول، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترك صلاح بصمة استثنائية خلال سنواته التسع مع "الريدز"، بعدما ساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، كما واصل تقديم مستويات مميزة حتى في موسمه الأخير، حيث سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يستمر صلاح في أوروبا؟

رغم ارتباط اسم قائد المنتخب المصري بعدد من الوجهات المحتملة، سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، فإن الاهتمام الأوروبي بخدماته لا يزال قائمًا. 

ويبرز نادي فناربخشة التركي ضمن أبرز الأندية التي تراقب تطورات موقف محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية تركية، فإن إدارة فناربخشة تواصل العمل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وتسعى إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات كبيرة قادرة على رفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا. 

وبعد إبرام عدة تعاقدات خلال الميركاتو الحالي، يضع النادي التركي محمد صلاح ضمن قائمة أهدافه الرئيسية.

وجهة جديدة برعاية مصرية 

وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن نادي سبورتينج كانساس سيتي الأمريكي يعد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، في ظل سعيه لاستغلال وضع اللاعب الحالي وإتمام الصفقة دون دفع مقابل انتقال.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأمريكي يدرس التحرك بشكل جاد خلال الفترة المقبلة لإقناع صلاح بخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، رغم أن المنافسة تبدو قوية مع أندية أخرى، خاصة من الدوري السعودي الذي لا يزال يمثل أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب.

وفي المقابل، تبدو احتمالات انتقال صلاح إلى الدوري الإيطالي أقل من غيرها، بينما لا يزال اللاعب يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية إذا توفرت له الفرصة المناسبة. 

ومع ذلك، فإنه منفتح على دراسة العروض القادمة من أمريكا الشمالية والاستماع إلى مختلف المقترحات قبل اتخاذ قراره النهائي.

وتزداد فرص سبورتينج كانساس في سباق التعاقد مع صلاح بسبب وجود رجل الأعمال بيتر مالوك، المالك الجديد للحصة الأكبر في النادي، والذي ينحدر من أصول مصرية، ويرى مراقبون أن هذه الخلفية قد تمنح النادي أفضلية إضافية في محاولاته لإقناع النجم المصري بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

ورغم تزايد التكهنات، لم يحسم صلاح موقفه حتى الآن، حيث يواصل تقييم الخيارات المتاحة أمامه بعناية، في وقت تترقب فيه جماهير الكرة العالمية القرار الذي سيتخذه أحد أبرز لاعبي جيله. 

وبين الرغبة في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى أوروبي، وإمكانية خوض تحدٍ جديد في الولايات المتحدة أو السعودية، يبقى مستقبل قائد الفراعنة مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الأسابيع المقبلة.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح منتخب مصر وجهة محمد صلاح المقبلة ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

وزير

حسم ملف طرح «مطار الغردقة» واستعدادات لمؤتمر دولي.. أسبوع حافل في الطيران المدني

معرض ديارنا

القومي للمرأة يشارك في معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

الإنتاج الحربي وIntel يبحثان شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر

الإنتاج الحربي وIntel يبحثان شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد