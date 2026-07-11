وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟

يترقب عشاق كرة القدم الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء مشواره مع ليفربول، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترك صلاح بصمة استثنائية خلال سنواته التسع مع "الريدز"، بعدما ساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، كما واصل تقديم مستويات مميزة حتى في موسمه الأخير، حيث سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يستمر صلاح في أوروبا؟

رغم ارتباط اسم قائد المنتخب المصري بعدد من الوجهات المحتملة، سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، فإن الاهتمام الأوروبي بخدماته لا يزال قائمًا.

ويبرز نادي فناربخشة التركي ضمن أبرز الأندية التي تراقب تطورات موقف محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية تركية، فإن إدارة فناربخشة تواصل العمل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وتسعى إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات كبيرة قادرة على رفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا.

وبعد إبرام عدة تعاقدات خلال الميركاتو الحالي، يضع النادي التركي محمد صلاح ضمن قائمة أهدافه الرئيسية.

وجهة جديدة برعاية مصرية

وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن نادي سبورتينج كانساس سيتي الأمريكي يعد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، في ظل سعيه لاستغلال وضع اللاعب الحالي وإتمام الصفقة دون دفع مقابل انتقال.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأمريكي يدرس التحرك بشكل جاد خلال الفترة المقبلة لإقناع صلاح بخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، رغم أن المنافسة تبدو قوية مع أندية أخرى، خاصة من الدوري السعودي الذي لا يزال يمثل أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب.

وفي المقابل، تبدو احتمالات انتقال صلاح إلى الدوري الإيطالي أقل من غيرها، بينما لا يزال اللاعب يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية إذا توفرت له الفرصة المناسبة.

ومع ذلك، فإنه منفتح على دراسة العروض القادمة من أمريكا الشمالية والاستماع إلى مختلف المقترحات قبل اتخاذ قراره النهائي.

وتزداد فرص سبورتينج كانساس في سباق التعاقد مع صلاح بسبب وجود رجل الأعمال بيتر مالوك، المالك الجديد للحصة الأكبر في النادي، والذي ينحدر من أصول مصرية، ويرى مراقبون أن هذه الخلفية قد تمنح النادي أفضلية إضافية في محاولاته لإقناع النجم المصري بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

ورغم تزايد التكهنات، لم يحسم صلاح موقفه حتى الآن، حيث يواصل تقييم الخيارات المتاحة أمامه بعناية، في وقت تترقب فيه جماهير الكرة العالمية القرار الذي سيتخذه أحد أبرز لاعبي جيله.

وبين الرغبة في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى أوروبي، وإمكانية خوض تحدٍ جديد في الولايات المتحدة أو السعودية، يبقى مستقبل قائد الفراعنة مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الأسابيع المقبلة.