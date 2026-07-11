وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر فيلوكس-1X للغاز بالبحر المتوسط

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة ميدانية على متن سفينة الحفر " ستينا آيس ماكس" بمنطقة شمال كليوباترا بالبحر المتوسط لمتابعة اعمال البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي "فيلوكس-1 x".



وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت عددًا من رؤساء الشركات والمواقع القيادية بقطاع البترول، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات بما يدعم تنفيذ أهداف المحاور الاستراتيجية للوزارة.

واستهدفت الحركة ضخ دماء جديدة في قيادة شركات البتروكيماويات، وتكليف نائب للعمليات بالشركة القابضة للبتروكيماويات.

كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات وكفاءات متميزة من السيدات إلى مواقع رئاسة مجالس إدارات عدد من شركات قطاع البترول، بما يعكس حرص الوزارة على تكافؤ الفرص وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والقيادة، استنادًا إلى الكفاءة والخبرة.

وشملت التكليفات أيضًا منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال تصعيد قيادة جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، تأكيدًا على أن السلامة أولوية قصوى في أنشطة قطاع البترول، وتعزيزًا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.