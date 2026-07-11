قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

علق أسامة نبيه، نجم ومدرب الزمالك السابق، على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه لا يشعر بالارتياح تجاه النادي الذي يسعى لضم اللاعب، في ظل تألقه اللافت خلال بطولة كأس العالم 2026.

وخلال ظهوره في برنامج "فايق فى المونديال"، قال أسامة نبيه: "أنا مش مرتاح للنادي اللي طالب حسام، الاسم مزعج شوية."

ورد الإعلامي إبراهيم فايق قائلًا: "الغمزة دي معناها إيه.. الأهلي يعني؟" ثم أضاف: "إنت قلقان من فكرة إنه يرجع على الأهلي؟"، ليجيب نبيه: "آه بقول الحقيقة، الاسم مش مريح، ولو مليون رقم سهل يدفع."

وتأتي تصريحات نبيه في وقت ارتبط فيه اسم حسام عبد المجيد بإمكانية خوض تجربة احترافية، بعدما كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تلقي النادي عرضًا من لودوجوريتس البلغاري بقيمة 1.5 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الدولي، عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وكان حسام عبد المجيد أحد أبرز لاعبي منتخب مصر خلال مشواره التاريخي في المونديال، الذي شهد وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، وهو ما أسهم في لفت أنظار عدد من الأندية الخارجية إلى اللاعب، مع ترقب حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.