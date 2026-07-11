إيران تهدد بإلغاء مذكرة التفاهم إذا استمرت انتهاكات واشنطن

أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن بلاده لن تعتبر نفسها مُلزمة بتنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاك تعهداتها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، رفض فيها الاجتماع الذي عُقد تحت بند عدم الانتشار معتبرا أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني.

وبيّن إيرواني على أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن قد انتهى في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فقد جميع آثاره القانونية، مما يجعل أي مناقشة بشأنه تحت أي بند باطلة من الناحية القانونية.

وذكر أن أي محاولة للاستمرار في تطبيقه، سواء بالاستناد إلى المذكرة 507 أو أي مبررات إجرائية أخرى، تُعد إساءة واضحة لاستخدام صلاحيات مجلس الأمن.

واتهم السفير الإيراني الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بافتقارها إلى الصفة القانونية للجوء إلى آلية العودة التلقائية للعقوبات مشيرا إلى أنها امتنعت لسنوات عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231.