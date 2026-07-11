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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تفتح تحقيقًا بحق عسكريين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود العالمي

أسبانيا
أسبانيا
محمود نوفل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيقًا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أبرزهم رئيس الأركان إيال زامير، بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية في أكتوبر 2025.

ووفق تقارير إعلامية ؛ فقد جاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية، إثر قيام البحرية الإسرائيلية بمداهمة سفن الأسطول -التي كان بعضها يرفع علم إسبانيا- على بعد 70 ميلًا بحريًا من الساحل أثناء توجهها بمساعدات إنسانية إلى قطاع غـ ـزة.

ومن جانبه ؛ أعلن القاضي فرانسيسكو دي خورخي أن وجود سفن ترفع العلم الإسباني يمنح مدريد الاختصاص القضائي، مؤكداً أنه سيتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لبحث دمج القضية ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحـ ـرب والإبـ ـادة الجماعية.

إسبانيا إسرائيل أسطول الصمود العالمي إيال زامير

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