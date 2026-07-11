قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد بدء التنسيق والكليات المتاحة للطلاب نظام 3 و5 سنوات
للمرة الثانية خلال أسبوع.. كوبا تغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء
جدول الثانوية العامة 2026 .. غداً امتحان الرياضيات البحتة لطلاب النظام الجديد
لامين يامال يتحدى فرنسا: لا نخشاهم.. عليهم أن يخافوا منا
أمير هشام يكشف تفاصيل انتقال حسام عبدالمجيد إلى بلغاريا
آخر أيام شهر المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة فاغتنمه
أخبار السيارات | أشهر 5 عربيات مستعملة في مصر وأسعارها.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 الجديدة كلياً
أخبار التوك شو| مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب .. حسام موافى يحذر من نقص الهيموجلوبين.. سمير فرج يكشف تفاصيل كتاب رجل الأقدار
سعر الذهب في الصاغة الآن .. آخر تحديث لـ الجنيه وكل الأعيرة
دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا
بدء امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب .. حسام موافى يحذر من نقص الهيموجلوبين.. سمير فرج يكشف تفاصيل كتاب رجل الأقدار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

زرعوا الفخر في قلوبنا.. مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب في العلمين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن وسط استقبال شعبي، قائلا: طائرة المنتخب وصلت وسط استقبال كبير من قبل المصريين.

سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن كتاب رجل الأقدار يوثق أهم فترة في مصر بالعصر الحديث، متابعا: الكتاب يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم أدار مصر في تلك الفترة.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

إنجاز جديد يسجل في تاريخ الكرة المصرية بعد تمكن المنتخب الوطني من الصعود لدوري الـ 16 في بطولة كأس العالم، وسط حالة من الفرحة بهذا الإنجاز من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا.

حسام موافي: نقص الهيموجلوبين من أبرز أسباب الدوخة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الشعور بالدوخة، محذرًا من تجاهل هذه الأعراض لما قد تسببه من مضاعفات صحية تستلزم التدخل الطبي.

إنجاز منتخب مصر في مونديال 2026 تجاوز لغة الأرقام.. تفاصيل

قالت بسنت أكرم موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الآلاف من الجماهير احتشدوا في مدينة العلمين الجديدة لاستقبال المنتخب المصري، مشيرة إلى أن المشجعين اصطفوا في الشوارع والميادين ومطار العلمين الجديدة، ومن مختلف الفئات والأعمار، رجالًا ونساءً وكبارًا وصغارًا، دعمًا للمنتخب المصري، لافتة إلى أن الإجراءات التأمينية فرضت الابتعاد أمتارًا عن مقر إقامة البعثة أثناء التغطية.

عماد الدين حسين: المنتخب المصري كسب احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 حمل العديد من الرسائل المهمة، مشيرًا إلى أن الفرحة بهذا الإنجاز لم تكن مصرية فقط، بل امتدت إلى غالبية الشعوب العربية وعدد كبير من جماهير العالم التي تعاطفت مع المنتخب المصري خلال مشاركته في البطولة.

شرفتونا | ياسمين عز تشيد باستقبال لاعبي المنتخب في العلمين

أشادت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بالاستقبال التاريخي للاعبي منتخب مصر في العلمين.

كيف تحول الكراكيب منزلك إلى مخبأ للأفاعي؟.. نقيب الأطباء البيطريين السابق يُجيب

كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، عن الأبعاد العلمية والبيئية لظاهرة ظهور بعض الكائنات الخطرة مثل الثعابين والحشرات في أماكن تجمعات المواطنين؛ لا سيما مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، مقدمًا دليلًا استرشاديًا للتعامل الآمن معها.

عمرو أديب: عاوزين استقبال للاعبي المنتخب في كورنيش الإسكندرية أو صلاح سالم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستقبال الشعبي التاريخي لمنتخب مصر في العلمين بعد أداء مشرف في كأس العالم 2026.

عماد الساعي: العالم العربي يمتلك مقومات قوة ناعمة مؤثرة لكنه يفتقد التخطيط المشترك

أكد الدكتور عماد الساعي، مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر والأزمات، أن الدول العربية تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لبناء قوة ناعمة ذات تأثير عالمي، إلا أن غياب التخطيط والتنسيق المشترك يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه المقومات.

المنتخب مصطفى بكري سمير فرج السيسي الهيموجلوبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

الزمالك

نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

الأرصاد

الطقس غدًا السبت.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وظاهرة جوية خطيرة

ترشيحاتنا

حفل زفاف نجل نشات الديهي

وسط أجواء عائلية.. محافظ القاهرة وأحمد موسى ومصطفى بكري يشاركون نشأت الديهي فرحته بعقد قران نجله

وزير الزراعة

اعتماد 500 مليون جنيه لمشروع البتلو.. الزراعة في أسبوع

المجلس القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طالبات وطلاب الجامعات

القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طلاب الجامعات لبرنامج التدريب الصيفي

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد