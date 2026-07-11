أخبار التوك شو| مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب .. حسام موافى يحذر من نقص الهيموجلوبين.. سمير فرج يكشف تفاصيل كتاب رجل الأقدار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

زرعوا الفخر في قلوبنا.. مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب في العلمين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن وسط استقبال شعبي، قائلا: طائرة المنتخب وصلت وسط استقبال كبير من قبل المصريين.

سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن كتاب رجل الأقدار يوثق أهم فترة في مصر بالعصر الحديث، متابعا: الكتاب يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم أدار مصر في تلك الفترة.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

إنجاز جديد يسجل في تاريخ الكرة المصرية بعد تمكن المنتخب الوطني من الصعود لدوري الـ 16 في بطولة كأس العالم، وسط حالة من الفرحة بهذا الإنجاز من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا.

حسام موافي: نقص الهيموجلوبين من أبرز أسباب الدوخة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الشعور بالدوخة، محذرًا من تجاهل هذه الأعراض لما قد تسببه من مضاعفات صحية تستلزم التدخل الطبي.

إنجاز منتخب مصر في مونديال 2026 تجاوز لغة الأرقام.. تفاصيل

قالت بسنت أكرم موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الآلاف من الجماهير احتشدوا في مدينة العلمين الجديدة لاستقبال المنتخب المصري، مشيرة إلى أن المشجعين اصطفوا في الشوارع والميادين ومطار العلمين الجديدة، ومن مختلف الفئات والأعمار، رجالًا ونساءً وكبارًا وصغارًا، دعمًا للمنتخب المصري، لافتة إلى أن الإجراءات التأمينية فرضت الابتعاد أمتارًا عن مقر إقامة البعثة أثناء التغطية.

عماد الدين حسين: المنتخب المصري كسب احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 حمل العديد من الرسائل المهمة، مشيرًا إلى أن الفرحة بهذا الإنجاز لم تكن مصرية فقط، بل امتدت إلى غالبية الشعوب العربية وعدد كبير من جماهير العالم التي تعاطفت مع المنتخب المصري خلال مشاركته في البطولة.

شرفتونا | ياسمين عز تشيد باستقبال لاعبي المنتخب في العلمين

أشادت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بالاستقبال التاريخي للاعبي منتخب مصر في العلمين.

كيف تحول الكراكيب منزلك إلى مخبأ للأفاعي؟.. نقيب الأطباء البيطريين السابق يُجيب

كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، عن الأبعاد العلمية والبيئية لظاهرة ظهور بعض الكائنات الخطرة مثل الثعابين والحشرات في أماكن تجمعات المواطنين؛ لا سيما مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، مقدمًا دليلًا استرشاديًا للتعامل الآمن معها.

عمرو أديب: عاوزين استقبال للاعبي المنتخب في كورنيش الإسكندرية أو صلاح سالم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستقبال الشعبي التاريخي لمنتخب مصر في العلمين بعد أداء مشرف في كأس العالم 2026.

عماد الساعي: العالم العربي يمتلك مقومات قوة ناعمة مؤثرة لكنه يفتقد التخطيط المشترك

أكد الدكتور عماد الساعي، مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر والأزمات، أن الدول العربية تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لبناء قوة ناعمة ذات تأثير عالمي، إلا أن غياب التخطيط والتنسيق المشترك يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه المقومات.