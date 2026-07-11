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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند: مواجهة إنجلترا قد تكون الأهم في مسيرتي

هالاند
هالاند
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يترقب النجم النرويجي إيرلينج هالاند مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إنجلترا، الليلة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللقاء يمثل أبرز محطة في مسيرته الكروية حتى الآن، في ظل اقتراب منتخب بلاده من كتابة تاريخ جديد في البطولة.

ويقدم مهاجم مانشستر سيتي مستويات استثنائية خلال النسخة الحالية من المونديال، بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف خلال أربع مباريات فقط، ليعادل بذلك إجمالي أهداف منتخب النرويج في جميع مشاركاته السابقة بكأس العالم.

وتشير التقارير إلى أن الجهاز الفني للمنتخب النرويجي، بقيادة ستاله سولباكن، اعتمد برنامجًا خاصًا لإعداد هالاند بدنيًا وذهنيًا، بالتعاون مع الطاقم الطبي لنادي مانشستر سيتي، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعب طوال منافسات البطولة.

وشملت الخطة منح المهاجم النرويجي فترات راحة مدروسة، إلى جانب تدريبات مختلفة تساعده على استعادة نشاطه، بما يضمن ظهوره بأفضل مستوى في المباريات الحاسمة.

وأكد هالاند أن الحفاظ على التوازن بين العمل والاسترخاء كان من أهم أسباب تألقه، موضحًا أنه حرص خلال فترات الراحة على ممارسة بعض الأنشطة التي يفضلها، مثل لعبة الجولف، وهو ما ساعده على التخلص من الضغوط واستعادة تركيزه قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.

ويأمل هالاند في مواصلة تألقه عندما يقود منتخب النرويج أمام إنجلترا، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإسكندنافي إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

إيرلينج هالاند هالاند النرويج منتخب النرويج كأس العالم

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