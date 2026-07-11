بعد فرض عقوبات أمريكية.. عراقجي: أوفينا بكلمتنا و واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم

أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن طهران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة.

ونشر عراقجي على منصة “إكس”: "إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، على عكس ما يدعى وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم".

وأضاف عراقجي: "يأتي هذا الانتهاك في أعقاب انتهاكات وأخطاء أخرى من جانب الولايات المتحدة.. في الواقع، لا سبيل إلا الاتزام المتبادل".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات استهدفت علي أنصاري، وهو مصرفي ورجل أعمال إيراني، كانت بريطانيا فرضت عليه عقوبات في السابق لدوره في الدعم المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى.

ووصفت وزارة الخزانة أنصاري بأنه "ممول رئيسي" للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قائلةً إنه حول ثروات ممولة من المال العام إلى محفظة واسعة في الخارج من العقارات والحيازات التجارية، بهدف إثراء نفسه ونخب حكومية والحرس الثوري الإيراني.

وكذلك استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مكاتب صرافة إيرانية رئيسية، قائلاً إنها تنقل مليارات الدولارات سنوياً نيابةً عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، مستخدمةً شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء النشاط المالي غير المشروع للحكومة.