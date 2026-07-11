لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

بعد الانتهاء من إعداد الطعام، يحتار كثير من الأشخاص بين وضعه في الثلاجة وهو لا يزال ساخنًا، أو تركه خارجها حتى يبرد تمامًا، وبين هذين الخيارين تنتشر معلومات متضاربة، فالبعض يعتقد أن إدخال الطعام الساخن إلى الثلاجة يفسده، بينما يرى آخرون أن تركه في درجة حرارة الغرفة هو الأخطر.

هل وضع الطعام الساخن في الثلاجة خطأ؟

فما التصرف الصحيح؟ ومتى يجب حفظ الطعام داخل الثلاجة؟ إليك ما يقوله خبراء سلامة الغذاء.

هل وضع الطعام الساخن في الثلاجة خطأ؟

يوضح خبراء سلامة الغذاء أن إدخال كميات كبيرة من الطعام وهي شديدة السخونة إلى الثلاجة قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخلها مؤقتًا، ما قد يؤثر في الأطعمة الأخرى المحفوظة ويزيد من فرص نمو البكتيريا إذا ارتفعت حرارة الثلاجة بشكل ملحوظ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كما أن الأواني الكبيرة المليئة بالطعام الساخن تحتاج وقتًا طويلًا حتى تبرد من الداخل، مما قد يجعل الجزء الأوسط منها يبقى في درجات حرارة تسمح بتكاثر البكتيريا.

هل يجب ترك الطعام يبرد تمامًا؟

من الأخطاء الشائعة ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة حتى يبرد تمامًا أو طوال الليل، لأن ذلك يضعه في ما يعرف بـ"منطقة الخطر"، وهي درجات الحرارة التي تنمو فيها البكتيريا بسرعة.

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

وينصح الخبراء بعدم ترك الطعام المطهو في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة فقط إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، كما يحدث في فصل الصيف.

ما الطريقة الصحيحة لتبريد الطعام؟

للحفاظ على سلامة الطعام، ينصح باتباع الخطوات التالية:

تقسيم الطعام الساخن إلى كميات صغيرة في أوعية ضحلة، حتى يبرد بسرعة.

تركه لفترة قصيرة حتى يتوقف تصاعد البخار الكثيف.

إدخاله إلى الثلاجة خلال الوقت الموصى به دون انتظار أن يصبح باردًا تمامًا.

عدم تكديس الأوعية فوق بعضها، حتى تسمح بدوران الهواء البارد.

لماذا يعد تقسيم الطعام فكرة جيدة؟

عند وضع كمية كبيرة من الطعام في وعاء عميق، يحتفظ الجزء الداخلي بالحرارة لفترة أطول، ما يبطئ عملية التبريد.

أما توزيع الطعام في عدة أوعية صغيرة، فيساعد على خفض حرارته بسرعة ويقلل من فرص نمو البكتيريا، كما يسهل إعادة تسخين الكمية المطلوبة فقط لاحقًا.

أخطاء شائعة عند حفظ الطعام

هناك بعض الممارسات التي قد تزيد من خطر فساد الطعام، منها:

ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لساعات.

وضع كمية كبيرة من الطعام الساخن في وعاء عميق داخل الثلاجة.

عدم تغطية الطعام بعد أن يبرد قليلًا.

تكديس الثلاجة بالأطعمة، مما يعيق توزيع الهواء البارد.

إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة دون داعٍ.

كيف تعرف أن الطعام لم يعد صالحًا؟

حتى إذا كان الطعام محفوظًا في الثلاجة، يجب التخلص منه إذا ظهرت عليه علامات مثل:

رائحة غير طبيعية.

تغير اللون أو القوام.

ظهور العفن.

بقاؤه خارج الثلاجة لفترة أطول من الموصى بها.

وفي حال الشك، يكون التخلص من الطعام أكثر أمانًا من المخاطرة بتناوله.

نصائح للحفاظ على سلامة الطعام

يوصي خبراء سلامة الغذاء باتباع هذه الإرشادات: