أشرف قاسم: حسام حسن طمع أمام الأرجنتين.. وهؤلاء هم عصب منتخب مصر

أكد أشرف قاسم أن منتخب مصر قدم بطولة مميزة وحقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن تسلسل المباريات ساعد اللاعبين على اكتساب الثقة والوصول لهذا المستوى.

وقال أشرف قاسم خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 : "المنتخب حقق نتائج إيجابية في البطولة، وتسلسل المباريات كان في صالح مصر، رغم أن بلجيكا والأرجنتين لم يكونا في حالتهما المعهودة، لكن المباريات المتتالية ساهمت في ارتقاء مستوى اللاعبين وأبعدتهم عن الرهبة".

وأضاف: "السبب الرئيسي في ذلك أيضًا هو خوض مباريات إعداد قوية أمام البرازيل وإسبانيا، والجهاز الفني أدار مباريات البطولة بشكل جيد منذ البداية".

وتحدث عن مواجهة الأرجنتين، قائلًا: "كنا متقدمين في النتيجة، وكنت أرى أن الجهاز الفني طمع شوية في تسجيل الهدف الثالث، وكنت أتمنى نخوض الدقائق الأخيرة بتأمين دفاعي، أي مدرب في الدنيا ممكن يفقد التركيز، وأكيد حسام حسن لما يرجع يشوف المباراة هيراجع ويفكر في القرارات اللي اتخذها خلال اللقاء".

وأشاد أشرف قاسم بعدد من لاعبي المنتخب، قائلًا: "بجانب محمد صلاح، أرى أن مصطفى شوبير كان له دور مهم جدًا في مشوار منتخب مصر، وكذلك ثنائي الوسط مروان عطية ومهند لاشين، لأنهما كانا عصب المنتخب طوال البطولة".

واختتم تصريحاته بالإشادة بهيثم حسن، قائلًا: "كنا عاوزين نشوف هيثم حسن من بداية البطولة، لأنه كان هيفرق كتير مع منتخب مصر، واللاعبين اللي بإمكانياته قليل جدًا، وشوفنا قدراته الفنية الكبيرة في مباراة الأرجنتين".