ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1830 حالة

إرتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونجو إلى 1830 حالة، بينها 648 وفاة، وذلك وفق التقرير الرسمي الذي وثّق الحالات المسجلة.

وبحسب تقترير حكومية في الكونجو : فإن هذا الارتفاع يعكس استمرار انتشار الفيروس في المناطق المتضررة، وسط تحديات تواجهها الفرق الصحية في احتواء التفشي، خصوصًا في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، ما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة السريعة.

وتعمل وزارة الصحة الكونجولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تعزيز عمليات التقصي وتتبع المخالطين، ورفع جاهزية مراكز العلاج، في محاولة للحد من انتقال العدوى وتقليل الوفيات.

فيما تؤكد الجهات الدولية أن الوضع يتطلب دعمًا إضافيًا لضمان استدامة التدخلات الصحية