وسط أجواء عائلية.. محافظ القاهرة وأحمد موسى ومصطفى بكري يشاركون نشأت الديهي فرحته بعقد قران نجله

احتفل الإعلامي نشأت الديهي بعقد قران نجله مساء اليوم، وسط أجواء عائلية مميزة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وشهد الحفل حضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر، والإعلامي أحمد موسى، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إلى جانب الشيخ خالد الجندي، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، وعدد من الأصدقاء والشخصيات العامة.

وسادت أجواء من البهجة والفرحة خلال الاحتفال، حيث حرص الحضور على مشاركة الإعلامي نشأت الديهي فرحته بهذه المناسبة العائلية.

يُذكر أن نشأت الديهي إعلامي مصري، ويقدم برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، كما يكتب مقالًا يوميًا بجريدة الجمهورية، وله مسيرة طويلة في العمل الإعلامي والصحفي.