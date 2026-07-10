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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

CNN: أقمار صناعية ترصد نشاطًا جديدًا في مواقع نووية إيرانية أواخر يونيو ومطلع يوليو

أقمار صناعية ترصد نشاطًا جديدًا في مواقع نووية إيرانية
أقمار صناعية ترصد نشاطًا جديدًا في مواقع نووية إيرانية
القسم الخارجي
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أفادت شبكة CNN بأن صورًا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مؤشرات على نشاط جديد في عدد من المواقع النووية الإيرانية خلال الفترة الممتدة من أواخر يونيو إلى أوائل يوليو، في تطور يأتي وسط استمرار الاهتمام الدولي ببرنامج طهران النووي وتزايد الجهود الرامية إلى تقييم آثار التطورات الأخيرة في تلك المنشآت.

وبحسب التقرير، أظهرت الصور تحركات لمعدات وآليات هندسية، إلى جانب أعمال يُعتقد أنها مرتبطة بإعادة تنظيم بعض المواقع أو تنفيذ أعمال إنشائية وفنية داخل محيطها.

 وأشار التقرير إلى أن الصور لا تقدم دليلاً قاطعًا على طبيعة الأنشطة الجارية، إلا أنها تعكس استمرار الحركة داخل المواقع النووية محل المتابعة، ما دفع خبراء إلى ترجيح ارتباطها بأعمال تقييم أو صيانة أو إعادة تأهيل بعض المنشآت.

وأضافت الشبكة أن الصور شملت مواقع نووية رئيسية سبق أن كانت محل اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم. 

كما نقلت عن محللين مختصين في صور الأقمار الصناعية أن النشاط المرصود قد يكون مرتبطًا بإزالة آثار أضرار سابقة أو استكمال أعمال بنية تحتية داخل تلك المواقع، دون إمكانية الجزم بطبيعة هذه الأعمال من خلال الصور وحدها.

ويأتي نشر هذه الصور في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، بالتزامن مع استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة أنشطة البرنامج النووي الإيراني، والدعوة إلى تعزيز التعاون مع طهران لضمان تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالرقابة والتحقق.

ايران اقمار صناعية مواقع نووية طهران النووي

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