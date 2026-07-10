سمير فرج: تجربة الرئيس السيسي في السعودية عززت خبراته القيادية والعسكرية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع عليه الاختيار للعمل ملحقًا عسكريًا في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المهمة شكلت تجربة ثرية أضافت إلى خبراته العسكرية والسياسية، وأتاحت له الاطلاع على تجارب وثقافات مختلفة انعكست على أدائه القيادي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي عاد عقب انتهاء مهمته ليتولى قيادة أحد الألوية، وهي مسؤولية تتطلب إعدادًا طويلًا، واجتياز مشروع بالذخيرة الحية، الذي يعد من أعلى مستويات التدريب القتالي داخل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي حرص على حضور مشروع اللواء الذي قاده الرئيس السيسي؛ في خطوة تعكس أهمية هذه المرحلة في مسيرته العسكرية.

وأكد أن قيادة الألوية تعد من أبرز المحطات التي تؤهل الضباط لتولي المناصب القيادية العليا داخل القوات المسلحة.