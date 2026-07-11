أيمن يونس: الزمالك على أعتاب مستقبل مشرق.. وشركة الكرة تتولى الصفقات

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن إنشاء شركة الكرة يمثل خطوة مهمة كانت منتظرة منذ سنوات، مشددًا على أن النادي كان في حاجة إلى فكر مختلف لإدارة ملف كرة القدم بصورة احترافية.

وقال أيمن يونس، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، إن فصل فريق الكرة عن ميزانية النادي كان أمرًا ضروريًا، لما يحققه من استقلال مالي وإداري يساعد على تطوير المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء منهج استثماري واضح لشركة الكرة، بما يضمن تعظيم موارد النادي وتنمية الإيرادات بما يخدم فريق الكرة على المدى الطويل.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن شركة الكرة ستضم جهة رقابية فنية، تتولى متابعة وتقييم الصفقات الجديدة، لضمان اختيار العناصر القادرة على إضافة حقيقية للفريق.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يقف على أعتاب مستقبل مشرق، داعيًا الجميع إلى دعم المشروع الجديد، ومؤكدًا رفضه لحالة الانتقادات المستمرة قبل منح التجربة الفرصة الكاملة لتحقيق أهدافها.