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رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته

أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أسماء عبد الحفيظ
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أصبح سيروم البشرة من أكثر مستحضرات العناية استخدامًا، بفضل احتوائه على تركيزات عالية من المكونات الفعالة مثل فيتامين C، وحمض الهيالورونيك، والنياسيناميد، والريتينول. 

 أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته 

ومع ذلك، لا يحقق كثيرون النتائج المرجوة، ليس بسبب المنتج نفسه، بل نتيجة أخطاء شائعة أثناء الاستخدام تقلل من فعاليته، وقد تسبب تهيجًا أو جفافًا للبشرة.

وفيما يلي أبرز الأخطاء التي ينصح خبراء العناية بالبشرة بتجنبها للحصول على أفضل استفادة من السيروم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

استخدام السيروم على بشرة غير نظيفة

يُعد وضع السيروم قبل تنظيف البشرة من أكثر الأخطاء شيوعًا، إذ تمنع الأوساخ وبقايا المكياج والزيوت امتصاص المكونات الفعالة بشكل جيد.

لذلك، احرصي على غسل الوجه بغسول مناسب وتجفيفه برفق قبل استخدام السيروم.

وضع كمية كبيرة من المنتج

يعتقد البعض أن زيادة كمية السيروم تمنح نتائج أسرع، لكن الحقيقة أن معظم أنواع السيروم تحتاج إلى بضع قطرات فقط لتغطية الوجه بالكامل.

واستخدام كمية كبيرة قد يجعل البشرة دهنية، كما يؤدي إلى هدر المنتج دون فائدة إضافية.

عدم اختيار السيروم المناسب لنوع البشرة

  • لكل نوع بشرة احتياجات مختلفة، لذلك قد لا يناسب السيروم نفسه الجميع.
  • البشرة الجافة تستفيد من السيروم الغني بحمض الهيالورونيك.
  • البشرة الدهنية يناسبها النياسيناميد أو السيروم الخفيف غير الدهني.
  • البشرة الباهتة قد تستفيد من فيتامين C.
  • البشرة المعرضة لحب الشباب تحتاج إلى مكونات مهدئة وغير مسببة لانسداد المسام.

استخدام السيروم بترتيب خاطئ

  • ترتيب منتجات العناية بالبشرة يؤثر على فعاليتها.
  • ويُنصح بوضع السيروم بعد تنظيف البشرة واستخدام التونر إذا كان ضمن الروتين، وقبل الكريم المرطب، حتى تتمكن البشرة من امتصاصه بشكل أفضل.

عدم استخدام المرطب بعد السيروم

يعتقد البعض أن السيروم يغني عن المرطب، لكن في كثير من الحالات يعمل السيروم على تزويد البشرة بالمكونات النشطة، بينما يساعد المرطب على حبس الرطوبة داخل الجلد وتقليل فقدان الماء.

خلط مكونات قد لا تتناسب معًا

 أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته 

قد يؤدي استخدام بعض المكونات النشطة في الوقت نفسه إلى تهيج البشرة، مثل الجمع بين الريتينول وبعض الأحماض المقشرة أو الإفراط في استخدام أكثر من منتج يحتوي على مواد فعالة قوية.

لذلك، يُفضل اتباع تعليمات الاستخدام أو استشارة طبيب الجلدية إذا كنت تستخدمين أكثر من نوع من السيروم.

عدم استخدام واقي الشمس

إذا كان السيروم يحتوي على فيتامين C أو الريتينول أو أحماض مقشرة، فإن إهمال واقي الشمس قد يزيد من تأثر البشرة بأشعة الشمس، وقد يؤدي إلى ظهور التصبغات أو التهيج.

ولهذا يُنصح باستخدام واقٍ للشمس واسع الطيف صباحًا بشكل يومي.

تخزين السيروم بطريقة خاطئة

تعرض العبوة للحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة قد يقلل من استقرار بعض المكونات، خاصة فيتامين C.

لذلك، يُفضل حفظ السيروم في مكان بارد وجاف، مع إغلاق العبوة جيدًا بعد كل استخدام.

عدم الانتظام في الاستخدام

 أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته 

تحتاج معظم أنواع السيروم إلى استخدام منتظم لعدة أسابيع حتى تظهر نتائجها، لذلك فإن الاستخدام المتقطع أو التوقف بعد أيام قليلة قد يمنع تحقيق الفائدة المرجوة.

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بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته

أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته

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