حلمي النمنم: 30 يونيو كانت ثورة ثقافية لحماية هوية الدولة المصرية

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد تحول سياسي، وإنما مثلت في جوهرها ثورة ثقافية استهدفت الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وصون ثوابت الدولة.

وقال النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المرحلة التي أعقبت وصول جماعة الإخوان إلى الحكم عام 2012 شهدت محاولات لتغيير هوية الدولة والعبث بثوابتها الوطنية، معتبرًا أن ذلك مثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة الوطنية والانتماء إليها.

وأضاف أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو جاء مدفوعًا بالرغبة في حماية الهوية المصرية والحفاظ على شخصية الدولة، مؤكدًا أن الثورة كانت تحركًا استباقيًا للحيلولة دون استمرار محاولات تغيير ملامح المجتمع والدولة.