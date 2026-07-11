كيف تصل إلى مونوريل شرق النيل من وسائل النقل الجماعي الأخرى؟.. إنفوجراف

أوضحت وزارة النقل، عبر إنفوجراف توضيحي، آليات الوصول إلى مونوريل شرق النيل من خلال وسائل النقل الجماعي المختلفة؛ في إطار تعزيز التكامل بين وسائل النقل الحديثة وتسهيل حركة الركاب.

1. تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل في محطة استاد القاهرة







٢. تبادل الخدمة بين الأتوبيس الترددي السريع BRT ومونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي



٣. تبادل الخدمة بين القطار الكهربائي الخفيف LRT و ومونوريل شرق النيل في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

وأوضحت أنه في المستقبل، سيتبادل مونوريل شرق النيل، الخدمة، مع الخط الرابع للمترو، في محطة هشام بركات، وكذلك مع الخط السادس للمترو، في محطة النرجس.