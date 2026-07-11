تموين بني سويف: تحرير 30 محضرا لمخالفات في المخابز ونقص الوزن

شنت إدارة تموين البندر في بني سويف حملة رقابية موسعة برئاسة عزه بسيوني مدير الادارة ومشاركة مفتشي الادارة وذلك لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات التموينية المنظمة لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية



وأسفرت الحملة عن تحرير 30 تقرير مخالفة متنوعة ضد عدد من المخابز البلدية حيث تم رصد 8 مخالفات للتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 153 شيكارة زنة 50 كيلوجرامًا للشيكارة،

كما تم تحرير 4 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في الإنتاج.



كما تم ضبط مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير تقرير لمخبز قام بمزاولة النشاط رغم صدور قرار بالغلق بحقه.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير 10 تقارير لبيع الخبز البلدي المدعم بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بزيادة تراوحت بين جنيه وجنيه وربع للرغيف.

وفي مجال جودة الإنتاج، تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة،

بالإضافة إلى 4 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تراوحت معدلات النقص بين 5 و7 و10 جرامات في الرغيف الواحد.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة الخبز المدعم المقدم للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي يتم ضبطها.