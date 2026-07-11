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بقوة 680 حصانًا.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 موديل 2027 الجديد كلياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 680 حصانًا.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 موديل 2027 الجديد كلياً

مرسيدس AMG CLA 45
مرسيدس AMG CLA 45
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تواصل مرسيدس AMG توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء؛ بعدما كشفت رسميًا عن الجيل الجديد من CLA 45 موديل 2027.

ويأتي الطراز الجديد بتصميم حديث ومنظومة دفع كهربائية بالكامل، في مع الحفاظ على الهوية التي اشتهرت بها سيارات AMG على مدار السنوات الماضية.

مرسيدس AMG CLA 45 بثلاثة محركات كهربائية 

تضم مرسيدس CLA 45 الجديدة بمنظومة دفع كهربائية تتكون من 3 محركات تعمل بتقنية المحركات Axial Flux، حيث تضم السيارة محركًا في الجهة الأمامية، إلى جانب محركين مستقلين على المحور الخلفي.

مرسيدس AMG CLA 45 

وتنتج هذه المنظومة قوة قصوى تصل إلى 680 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 1759 نيوتن متر، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي المتغير 4Matic، الذي يساهم في تعزيز الثبات وتحسين استجابة السيارة عند الانطلاق أو أثناء القيادة بسرعات مرتفعة.

مرسيدس AMG CLA 45 

مرسيدس AMG CLA 45 وأرقام الأداء 

تستطيع السيارة التسارع من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان فقط، سواء في نسخة السيدان أو نسخة شوتينج بريك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومترًا في الساعة بشكل قياسي، بينما ترتفع إلى 270 كيلومترًا في الساعة عند اختيار حزمة AMG Dynamic Plus.

مرسيدس AMG CLA 45 

مدى قيادة مرسيدس تقدم AMG CLA 45

عملت مرسيدس على تعزيز كفاءة السيارة في الرحلات الطويلة، حيث زودت CLA 45 الجديدة ببطارية ليثيوم أيون تبلغ سعتها الفعلية 94 كيلوواط ساعة، وتستطيع نسخة السيدان قطع أكثر من 670 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما يزيد مدى نسخة شوتينج بريك على 640 كيلومترًا.

مرسيدس AMG CLA 45 

ودعمت مرسيدس الطراز الجديد بتقنيات شحن عالية القدرة بهدف تقليل الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية، وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 330 كيلوواط، ما يتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال مدة تستغرق 22 دقيقة فقط.

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