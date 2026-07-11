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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | لجنة هيئة التعمير تبحث إنهاء ملفات التقنين.. وطلاب WE يحصدون المركز الرابع على الجمهورية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
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شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

استمرار أعمال لجنة هيئة التعمير بالوادي الجديد لإنهاء ملفات التقنين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، استمرار أعمال لجنة هيئة التعمير بمقر الوحدة المحلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التقنين والتصالح للمواطنين وإنهاء الملفات المتعلقة.

وأكدت الوادي الجديد، أن لجنة هيئة التعمير ستواصل أعمالها اليوم الجمعة، بمقر الوحدة المحلية لمركز الداخلة، اعتبارًا من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمواطنين المعنيين بملفات التقنين وسداد المستحقات المالية واستلام المخالصات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة محمد كجك، نائب المحافظ، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إنهاء الإجراءات في مكان واحد وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وناشدت الوحدة المحلية جميع المواطنين المعنيين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وسداد المستحقات واستلام المخالصات، بما يضمن سرعة الانتهاء من ملفاتهم وتجنب أي تأخير قد يؤثر على استكمال إجراءات التقنين.

طلاب WE بالوادي الجديد يحصدون المركز الرابع على الجمهورية ضمن نتائج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حقق طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل التميز التعليمي بالمحافظة، بعدما حصل ثلاثة من طلاب المدرسة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية ضمن نتائج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بنسبة نجاح بلغت 99.429% لكل منهم، في تأكيد جديد على جودة العملية التعليمية والتميز الأكاديمي الذي تشهده المدرسة.

وهنأت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد الطلاب المتفوقين، مشيدةً بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين، مؤكدةً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل ومتطلبات التنمية الحديثة.

وشمل التكريم الطلاب: محمد زكي محمد علي قناوي، ونيرة محمد محمود محمد عبدالجليل، وياسمين محمود إبراهيم أحمد، الذين تمكنوا من تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية، بنسبة 99.429%، ليقدموا نموذجًا مشرفًا لأبناء الوادي الجديد في التفوق والتميز العلمي.

وأكدت المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد جيل يمتلك المهارات العلمية والتقنية الحديثة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للطلاب المتميزين وتحفيزهم على مواصلة التفوق والإبداع.

تعليم الوادي الجديد يختتم تقييم مسابقة «لمحات من الوادي» الفنية

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد فعاليات تقييم المشاركات المقدمة في المسابقة الفنية الإبداعية «لمحات من الوادي»، والتي أطلقتها مدرسة المروة الإعدادية بالخارجية، بمشاركة طلاب جميع المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال مرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وصولًا إلى المرحلة الثانوية، وذلك في مجال الرسم والتعبير الفني، تحت إشراف رمزي منسوب مدير عام الشئون .

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المسابقة تأتي في إطار حرص المديرية على تنمية مواهب الطلاب الإبداعية والفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رؤيتهم الخاصة لمعالم المحافظة وما تزخر به من مقومات طبيعية وحضارية وتنموية، مشيرًا إلى أن الأعمال المشاركة عكست مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح قناوي أن مبادرة "لمحات من الوادي"، استهدفت إبراز جمال محافظة الوادي الجديد من خلال لوحات فنية جسدت الطبيعة الخلابة للواحات، وأشجار النخيل، والمساحات الصحراوية الممتدة، والمواقع الأثرية والتاريخية التي تتميز بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على أرض الوادي الجديد.

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