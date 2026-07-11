قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الثاني من زوجته باشاك ديزر.. قريبا
شيخ المخرجين.. قصة فشل حسن عبد السلام في التمثيل
سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة وتيسير الرزق
ميني فان كهربائية.. مواصفات تويوتا PROACE VERSO | صور
ناقد رياضي بعد استقبال الجماهير لمنتخب مصر: أقسم بالله بكيت من الفرحة
إيران .. زيارة عراقجي لمسقط مخصصة لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز
سولاف فواخرجي تطمئن جمهورها على زوجها : وائل رمضان حالته أفضل
أعلى معدل لتداول البضائع.. إشادات برلمانية بالإنجاز التاريخي لميناء دمياط.. مطالب بمواصلة تطوير الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني
طارق يحيى: استقبال المنتخب مستحق.. وما حدث أمام الأرجنتين لا يُنسى
وفاة والد الفنانة إيمان سلامة.. ورسالة مؤثرة تطلب فيها بالدعاء له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا: مفاوضات السلاح النووي مرتبطة بعبور ناقلات النفط مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يعود فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان.

وأشارت قناة إيه بي سي نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن  الإيرانيين عادوا إلى واشنطن وطلبوا منها إجراء المزيد من المحادثات لمحاولة تسوية بعض القضايا.

كما قالت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي: لن ننتقل لمفاوضات السلاح النووي إذا لم تسمح إيران لناقلات النفط بعبور هرمز بحرية

كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرق بإجراء محادثات لكن إذا أقدمت إيران على أي عمل عدائي آخر فسيتم الرد عليها.

فيما أكدت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب ترى أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل

فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني ترامب النووي الإيراني مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

ياسمين عز

درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

ترشيحاتنا

فورد موستانج Mach-E 2026

تحذير خطير.. فورد تستدعي موستانج ماك - إي بسبب عيب قاتل

طرمبة البنزين 2026

5 علامات لا تعرفها تدل على تعطل مضخة الوقود

بي إم دبليو/مرسيدس

بي إم دبليو تسقط مرسيدس من عرش المبيعات

بالصور

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟

رغم استخدامه يوميًا.. أخطاء شائعة عند استعمال السيروم تقلل فعاليته

أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته
أخطاء عند استخدام السيروم تقلل فعاليته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد