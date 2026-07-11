أمريكا: مفاوضات السلاح النووي مرتبطة بعبور ناقلات النفط مضيق هرمز

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يعود فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان.

وأشارت قناة إيه بي سي نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن الإيرانيين عادوا إلى واشنطن وطلبوا منها إجراء المزيد من المحادثات لمحاولة تسوية بعض القضايا.

كما قالت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي: لن ننتقل لمفاوضات السلاح النووي إذا لم تسمح إيران لناقلات النفط بعبور هرمز بحرية

كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرق بإجراء محادثات لكن إذا أقدمت إيران على أي عمل عدائي آخر فسيتم الرد عليها.

فيما أكدت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب ترى أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل