أعلى معدل لتداول البضائع.. إشادات برلمانية بالإنجاز التاريخي لميناء دمياط.. مطالب بمواصلة تطوير الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني

حظي إعلان تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه بإشادات واسعة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطط تطوير الموانئ وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، ويسهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطط تطوير الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن الزيادة في حجم التداول تعكس الثقة المتنامية في الموانئ المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف في تصريحات خاصة أن الطفرة التي يشهدها ميناء دمياط جاءت نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة لتطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لخطوط الملاحة العالمية.

ارتفاع حجم تداول البضائع وعدد السفن

وأشار إلى أن ارتفاع حجم تداول البضائع وعدد السفن يؤكد أن ميناء دمياط أصبح نموذجًا ناجحًا للموانئ الحديثة التي تعتمد على الإدارة المتطورة والتحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة وكفاءة الخدمات وتقليل زمن الإفراج والتداول.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء المتميز يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات اللوجستية والتوسع في المشروعات الجديدة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز مساهمة الموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة.

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يعد دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يواكب المتغيرات العالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقال في تصريحات خاصة إن النمو المستمر في مؤشرات الأداء داخل الميناء يعكس كفاءة منظومة التشغيل والإدارة، ويؤكد أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة حركة التجارة.

تطوير الموانئ

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات أصبحت واقعًا ملموسًا، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بمختلف الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم تداول البضائع العامة والحاويات يؤكد تنامي دور ميناء دمياط في خدمة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرته على جذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات المرتبطة بقطاع النقل البحري.

دعم مشروعات تطوير الموانئ المصرية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم مشروعات تطوير الموانئ المصرية سيعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، وسيسهم في زيادة الإيرادات، ودعم الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بما حققه ميناء دمياط من تسجيل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطوير الكبير الذي شهدته الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحديث قطاع النقل البحري.

وأكد في تصريحات خاصة أن الأرقام المعلنة بشأن زيادة حجم التداول وعدد السفن تعكس تنامي ثقة المجتمع الملاحي العالمي في كفاءة الموانئ المصرية، خاصة ميناء دمياط الذي أصبح أحد أهم المراكز اللوجستية على البحر المتوسط.

خطط الدولة لزيادة الصادرات

وأشار إلى أن هذا النجاح يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.