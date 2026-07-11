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ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟

ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟ حقيقة أم خرافة؟
أسماء عبد الحفيظ
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يُعد تناول البطيخ مع الجبن من العادات الغذائية الشائعة في العديد من البلدان، خاصة خلال فصل الصيف، إذ يجمع هذا المزيج بين حلاوة البطيخ وطعم الجبن المالح. لكن في المقابل، تنتشر تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الجمع بينهما يسبب عسر الهضم أو التسمم أو اضطرابات في المعدة.

فهل لهذه الادعاءات أساس علمي؟ أم أنها مجرد خرافات متداولة؟ إليك الحقيقة الكاملة.

هل تناول البطيخ مع الجبن مضر؟

لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناول البطيخ مع الجبن يسبب التسمم أو يشكل خطرًا على الأشخاص الأصحاء. بل إن هذا المزيج يُعد وجبة خفيفة متوازنة نسبيًا، حيث يوفر البطيخ الماء والفيتامينات، بينما يمد الجبن الجسم بالبروتين والكالسيوم.

ويؤكد خبراء التغذية أن المشكلة لا تكمن في الجمع بين الطعامين، وإنما في الكميات المتناولة أو في نوع الجبن المستخدم، خاصة إذا كان غنيًا بالملح أو الدهون، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فوائد تناول البطيخ مع الجبن

قد يمنح هذا المزيج بعض الفوائد الغذائية، منها:

ترطيب الجسم: يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من الماء، ما يساعد على تعويض السوائل المفقودة في الطقس الحار.

الشعور بالشبع: يساهم البروتين الموجود في الجبن في زيادة الإحساس بالشبع مقارنة بتناول البطيخ وحده.

الحصول على عناصر غذائية متنوعة: يوفر البطيخ فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة، بينما يحتوي الجبن على الكالسيوم والبروتين.

لماذا يشعر البعض بعدم الارتياح بعد تناولهما؟

رغم أن الجمع بين البطيخ والجبن آمن لمعظم الناس، فإن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض مثل الانتفاخ أو الشعور بثقل المعدة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

الإصابة بحساسية أو عدم تحمل اللاكتوز الموجود في بعض أنواع الجبن.

المعاناة من القولون العصبي أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

اختيار أنواع جبن شديدة الملوحة، ما قد يزيد الشعور بالعطش.

هل يسبب عسر الهضم؟

لا يوجد دليل علمي يثبت أن الجمع بين البطيخ والجبن يسبب عسر الهضم لدى الأشخاص الأصحاء. لكن الإفراط في تناول أي طعام، أو تناوله بسرعة، قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو الغازات، بغض النظر عن نوع الأطعمة.

من هم الأشخاص الذين ينبغي عليهم الحذر؟

قد يكون من الأفضل تقليل هذه الوجبة أو اختيار نوع مناسب من الجبن في الحالات التالية:

مرضى ارتفاع ضغط الدم، إذا كان الجبن غنيًا بالصوديوم.

الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

مرضى القولون العصبي إذا كانت هذه الأطعمة تثير أعراضهم.

من يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات، لأن بعض أنواع الجبن مرتفعة الدهون.

نصائح للاستفادة من البطيخ والجبن

للحصول على وجبة صحية ومتوازنة، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

  • اختيار جبن قليل الملح أو قليل الدسم.
  • تناول كميات معتدلة دون إفراط.
  • حفظ البطيخ والجبن في الثلاجة وعدم تركهما لفترات طويلة في حرارة الجو.
  • غسل البطيخ جيدًا قبل تقطيعه لتقليل خطر انتقال البكتيريا من القشرة إلى اللب.
الجبن البطيخ ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن فوائد تناول البطيخ مع الجبن

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ماذا يحدث إذا تناولت البطيخ مع الجبن؟.. هذا التحذير حقيقة أم خرافة؟

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