يبدع بقدر محدود..عماد الساعي: الذكاء الاصطناعي أداة تساعد الإنسان

قال الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات، إن الذكاء الاصطناعي أداة تساعد الإنسان، فهو مجرد مساعد يتبعنا ليكون أداة، متابعا: الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على الفهم المحدود، بقدر ما يعطى له من معلومات فقط.

وشدد خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، على أن الذكاء الاصطناعي يبدع ولكن بقدر محدد، على عكس الإنسان حيث أن إبداعه يكون غير محدود.

وأوضح أن مصر تمتلك أدوات واضحة للتأثير عالميا، مثل الأزهر الشريف ومحمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الأدوات، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير من أدوات القوى الناعمة والقادرة على الجذب