شيرين تشوق جمهورها لحفل العلمين الجديدة: موعد مع أجمل الأغاني في 7 أغسطس

بدأت النجمة شيرين عبد الوهاب الترويج لحفلها المنتظر في مدينة العلمين الجديدة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، وذلك وسط حالة من الحماس والترقب من جمهورها الذي ينتظر عودتها لإحياء واحدة من أبرز السهرات الغنائية خلال موسم الصيف.

وحرصت شيرين على مشاركة جمهورها تفاصيل الحفل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت محبيها إلى حضور الأمسية الغنائية التي تستضيفها منطقة بورتو جولف العلمين بالساحل الشمالي.

وجاء في الرسالة الترويجية للحفل: «سهرة العمر في الساحل الشمالي.. شيرين هتنور المسرح يوم الجمعة 7 أغسطس في بورتو جولف العلمين، عشان تغني معانا كل الأغاني اللي بنحبها وعيشنا معاها أحلى ذكريات.. الحقوا احجزوا تذاكركم من دلوقتي.»

ومن المتوقع أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، في أمسية ينتظرها عشاقها من مختلف أنحاء مصر والوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء، في إطار تقديم برنامج فني متنوع يجذب الجماهير.

ويترقب جمهور شيرين هذه الليلة الغنائية، خاصة أنها تتميز دائمًا بحضورها القوي على المسرح وتفاعلها الكبير مع الجمهور، إلى جانب أدائها الذي يجعل حفلاتها من أكثر الحفلات انتظارًا، وسط توقعات بأن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا.