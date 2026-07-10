مصطفى بكري: وزيرة الثقافة استقالت احتراما لحكم قضائي ورفع الحرج عن الحكومة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث حول الدكتور جيهان زكي مازال مثير للجدل، حيث قدمت استقالتها لرئيس مجلس الوزراء وقالت بشجاعة إنها تقدمت باستقالتها احتراما للحكم القضائي الصادر ولكي أزيل الحرج عن مجلس الوزراء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنها لم تتحدث كثيرا، ولكن الجدل مازال مستمرا حول الدكتور جيهان زكي عالمة الآثار المرموقة ذات الصيت العالمي، والتي تتحدث اللغات الأجنبية والفرنسية والإيطالية.

ولفت إلى أنها حصلت على وسام فارس من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.