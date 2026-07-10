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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: وزيرة الثقافة استقالت احتراما لحكم قضائي ورفع الحرج عن الحكومة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث حول الدكتور جيهان زكي مازال مثير للجدل، حيث قدمت استقالتها لرئيس مجلس الوزراء وقالت بشجاعة إنها تقدمت باستقالتها احتراما للحكم القضائي الصادر ولكي أزيل الحرج عن مجلس الوزراء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنها لم تتحدث كثيرا، ولكن الجدل مازال مستمرا حول الدكتور جيهان زكي عالمة الآثار المرموقة ذات الصيت العالمي، والتي تتحدث اللغات الأجنبية والفرنسية والإيطالية.

ولفت إلى أنها حصلت على وسام فارس من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

مصطفى بكري جيهان زكي الإعلامي مصطفى بكري حقائق وأسرار

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