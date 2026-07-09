خالد يوسف بعد استقالة جيهان زكي: الدولة يجب ألا تخسر كفاءة ثقافية بحجمها

علق المخرج خالد يوسف على استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن الدولة لا ينبغي أن تخسر واحدة من الكفاءات الثقافية المهمة، مشيدًا بما وصفه بجهودها وخططها لتطوير القطاع الثقافي خلال فترة توليها المسؤولية.

وقال خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إنه كان قد كتب رأيه في أزمة جيهان زكي منذ فترة، لكنه فضّل عدم نشره أثناء وجودها في المنصب حتى لا يُساء تفسيره، مشيرًا إلى أنه قرر نشره عقب استقالتها.

وأوضح أن جيهان زكي تتحمل المسؤولية القانونية عن الأزمة، لكنه يرى أن مسألة القصد الجنائي في قضية السرقة الأدبية لا تزال محل جدل، خاصة أنها أدرجت الكتاب محل الخلاف ضمن المراجع التي اعتمدت عليها في مؤلفها.

وأشار إلى أن قرارها بالاستقالة يُحسب لها، لأنها احترمت أحكام القضاء، وفضّلت عدم وضع الحكومة في موقف حرج، مضيفًا: «يجب أن نشيد كثيرًا بقرارها الاستقالة».

وأكد أن الدكتورة جيهان زكي تعد من الكفاءات الثقافية المهمة، لافتًا إلى أن ما قدمته من أفكار وخطط للنهوض بالثقافة المصرية خلال الفترة القصيرة التي تولت فيها الوزارة كان يعكس رؤية واعدة لمستقبل القوى الناعمة المصرية.

واختتم خالد يوسف منشوره بالتأكيد على ثقته في قدرة جيهان زكي على تجاوز هذه الأزمة، داعيًا إلى عدم اتخاذها هدفًا للهجوم أو استخدامها كوسيلة للهجوم على الحكومة، مشددًا على أن اختيارها لتولي حقيبة الثقافة كان اختيارًا موفقًا.