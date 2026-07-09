قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة
نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
ياسمين عز تهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: ظالم مفتري.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم

شهادات ادخار البنوك المصرية
شهادات ادخار البنوك المصرية
خالد يوسف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشهد البنوك إقبالاً متزايداً من قبل العملاء على مواقعها الإلكترونية للاستفسار عن اسعار الفائدة على الشهادات، خاصة في ظل التنافسية التي تشهدها السوق حالياً، وسط تأكيد إدارات البنوك أن هذه التحديثات تأتي ضمن مراجعة دورية لأسعار الفائدة بما يتوافق مع السياسة النقدية المعلنة وتوجهات السوق المصرفي.

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19.00% و20.00% على التوالي.

حزمة تعديلات عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية

أعلنت البنوك، في وقت سابق، حزمة من التعديلات على أسعار الفائدة لشهادات الادخار المتاحة لعملائها.

يأتي ذلك في إطار مساعي البنوك لإعادة تقييم أدواتها الادخارية، وتقديم عروض تنافسية لجذب السيولة النقدية، مع الحفاظ على معدلات نمو الودائع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

البنك الأهلي وبنك مصر في الصدارة

تصدر البنكان الحكوميان، الأهلي المصري وبنك مصر، المشهد عبر طرح حزمة جديدة من الشهادات، حيث قام البنك الأهلي المصري برفع العائد على شهاداته البلاتينية الثلاثية ليصل إلى 17.75% سنوياً يصرف شهرياً، مع خيار صرف العائد بشكل ربع سنوي بعائد 17.85%. 

وفي خطوة موازية، أتاح البنك شهادات ذات عائد متغير تصل نسبتها إلى 19.5%، مما يربط العائد بشكل مباشر بتحركات مؤشرات السوق.


وعلى المنوال نفسه، أعلن بنك مصر عن رفع العائد على شهادة "القمة" الثلاثية الثابتة، لتسجل 17.75% للعائد الشهري، و17.85% للعائد ربع السنوي، كما عزز البنك محفظته الادخارية بشهادات متغيرة مرتبطة بمعدلات الـ CONIA، بعوائد تصل إلى قرابة 19.96%، مما يوفر خياراً استثمارياً مرناً للمدخرين.


القطاع الخاص يلحق بالمنافسة

لم يغب القطاع المصرفي الخاص عن المنافسة؛ حيث أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن تحديث أسعار الفائدة على أوعيته الادخارية.

وقرر البنك رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.00% سنوياً، بدورية صرف شهرية، مشترطاً حداً أدنى للشراء يبلغ 50 ألف جنيه، وذلك في محاولة لتعزيز قاعدته من المودعين.

تأثير القرار على المودعين

ويرى خبراء مصرفيون، أن هذه التحركات تعكس رغبة البنوك في الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، خاصة مع اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وتوفر هذه الشهادات، بأسعارها الحالية، ملاذاً آمناً للمدخرين الراغبين في عوائد دورية تضمن تغطية الاحتياجات المعيشية. 

تثبيت المركزي لأسعار الفائدة البنوك المصرية عوائد الشهادات الادخارية البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

حرارة شديدة

تقرير : يونيو الأكثر حرارة فى تاريخ غرب أوروبا

محمد أبو العباس نوفل نقيب العاملين بالنقل والمواصلات

مطالب بتدخل عاجل لإنهاء أزمة التأمينات الاجتماعية للسائقين وأصحاب المركبات

وزير السياحة والآثار

الأعلى للآثار: تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد