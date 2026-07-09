أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم

تشهد البنوك إقبالاً متزايداً من قبل العملاء على مواقعها الإلكترونية للاستفسار عن اسعار الفائدة على الشهادات، خاصة في ظل التنافسية التي تشهدها السوق حالياً، وسط تأكيد إدارات البنوك أن هذه التحديثات تأتي ضمن مراجعة دورية لأسعار الفائدة بما يتوافق مع السياسة النقدية المعلنة وتوجهات السوق المصرفي.



يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19.00% و20.00% على التوالي.

حزمة تعديلات عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية

أعلنت البنوك، في وقت سابق، حزمة من التعديلات على أسعار الفائدة لشهادات الادخار المتاحة لعملائها.

يأتي ذلك في إطار مساعي البنوك لإعادة تقييم أدواتها الادخارية، وتقديم عروض تنافسية لجذب السيولة النقدية، مع الحفاظ على معدلات نمو الودائع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

البنك الأهلي وبنك مصر في الصدارة

تصدر البنكان الحكوميان، الأهلي المصري وبنك مصر، المشهد عبر طرح حزمة جديدة من الشهادات، حيث قام البنك الأهلي المصري برفع العائد على شهاداته البلاتينية الثلاثية ليصل إلى 17.75% سنوياً يصرف شهرياً، مع خيار صرف العائد بشكل ربع سنوي بعائد 17.85%.

وفي خطوة موازية، أتاح البنك شهادات ذات عائد متغير تصل نسبتها إلى 19.5%، مما يربط العائد بشكل مباشر بتحركات مؤشرات السوق.



وعلى المنوال نفسه، أعلن بنك مصر عن رفع العائد على شهادة "القمة" الثلاثية الثابتة، لتسجل 17.75% للعائد الشهري، و17.85% للعائد ربع السنوي، كما عزز البنك محفظته الادخارية بشهادات متغيرة مرتبطة بمعدلات الـ CONIA، بعوائد تصل إلى قرابة 19.96%، مما يوفر خياراً استثمارياً مرناً للمدخرين.



القطاع الخاص يلحق بالمنافسة

لم يغب القطاع المصرفي الخاص عن المنافسة؛ حيث أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن تحديث أسعار الفائدة على أوعيته الادخارية.

وقرر البنك رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.00% سنوياً، بدورية صرف شهرية، مشترطاً حداً أدنى للشراء يبلغ 50 ألف جنيه، وذلك في محاولة لتعزيز قاعدته من المودعين.

تأثير القرار على المودعين

ويرى خبراء مصرفيون، أن هذه التحركات تعكس رغبة البنوك في الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، خاصة مع اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وتوفر هذه الشهادات، بأسعارها الحالية، ملاذاً آمناً للمدخرين الراغبين في عوائد دورية تضمن تغطية الاحتياجات المعيشية.