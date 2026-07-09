فلوريدا تفاجئ الجميع.. مطار بالم بيتش يغير اسمه إلى "مطار ترامب"

أُعيد تسمية مطار ويست بالم بيتش، فلوريدا، رسميًا باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي المرة الأولى التي يُسمى فيها مطار باسم رئيس أمريكي في منصبه.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن المطار سيُعرف اعتبارًا من يوم الخميس باسم "مطار الرئيس دونالد جيه. ترامب الدولي".

وأوضح المطار - الذي كان يُعرف سابقًا باسم "مطار بالم بيتش الدولي" - في قسم الأسئلة الشائعة المنشور على الإنترنت، أن "تحديثات اللافتات والهوية البصرية والمواد الموجهة للجمهور ستتم على مراحل".

وكجزء من عملية الانتقال، سيتغير رمز المطار لدى إدارة الطيران الفيدرالية من PBI إلى DJT.

ومن المقرر أن يتم تغيير رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في 18 أغسطس.

وبدأت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز بوضع رمز المطار الجديد "DJT" على صفحات الحجز الخاصة بها يوم الخميس، مع العلم أنه لا يزال بإمكان المسافرين الذين يبحثون عن رحلات استخدام الرمز القديم "PBI" للعثور على المطار.

وتستخدم أكثر من اثنتي عشرة شركة طيران هذا المطار، بما في ذلك شركات الطيران المحلية الرائدة دلتا، ويونايتد، وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز.

يأتي تغيير العلامة التجارية بعد أن وقّع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، قانونًا في وقت سابق من هذا العام لتغيير اسم المطار.

وقد وافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على هذه الخطوة لاحقًا.

وقال المطار إن تكلفة تغيير الاسم تُقدّر بـ 5.5 مليون دولار.

ووفقًا لقسم الأسئلة الشائعة في المطار، خصصت ولاية فلوريدا 2.75 مليون دولار للمشروع، وسيتم تمويل التكاليف المتبقية من خلال الميزانية التشغيلية وبرنامج تحسين البنية التحتية التابعين لإدارة المطارات المحلية.

يقع المطار بالقرب من منتجع مارالاجو التابع لترامب في بالم بيتش، فلوريدا، وهو يسافر منه وإليه بشكل متكرر.

قال إريك ترامب، نجل الرئيس، إن طائرة "ترامب فورس ون" - وهو الاسم الشائع للطائرة الخاصة المملوكة لمؤسسة ترامب - ستكون أول طائرة تهبط في المطار الذي أعيد تسميته حديثًا.

وكتب على موقع "إكس": "بصفتي ابنًا، وشخصًا يسافر من هذا المطار يوميًا تقريبًا، سأظل فخورًا برؤية الأحرف الأولى من اسمي 'DJT' على بطاقة صعودي إلى الطائرة".