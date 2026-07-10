بعد تألقه في المونديال.. خالد الغندور يحتفي بمصطفى شوبير برسالة خاصه

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى المميز الذي ظهر به مصطفى شوبير خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد تصديه لركلة جزاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ما حققه يضعه في مصاف أبرز حراس البطولة.

وكتب الغندور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «شوبير يصد بنالتي من ميسي.. وبونو يصد بنالتي من مبابي»، في إشارة إلى القيمة الكبيرة للإنجاز الذي حققه الحارس المصري إلى جانب حارس منتخب المغرب ياسين بونو.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع منشور الغندور، معتبرين أن مصطفى شوبير قدم بطولة استثنائية، وكان أحد أبرز أسباب الظهور المشرف للمنتخب المصري في المونديال

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها أداءً قويًا، وشهدت احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني، نجح الحارس مصطفى شوبير في التصدي لها، قبل أن يحسم منتخب التانجو بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

