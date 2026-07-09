الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لأعضائه لاستقبال منتخب مصر بمطار العلمين

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، توفير وسائل انتقال مجانية لأعضاء النادي الراغبين في المشاركة في استقبال بعثة منتخب مصر، عقب عودتها من منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التجمع سيكون فجر يوم الجمعة 10 يوليو، بداية من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الرابعة صباحًا، استعدادًا للتحرك إلى مطار العلمين الدولي لاستقبال بعثة المنتخب الوطني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم نادي الاتحاد السكندري للمنتخب المصري، وتقديرًا للمشوار التاريخي الذي قدمه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما بلغوا دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.