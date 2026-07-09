قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يهددون بعرقلة ميزانية الدفاع الأمريكية بسبب العلاقات مع إسرائيل
أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير
سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة الآن
مسئول أمريكي سابق: إيران فرضت التصعيد على واشنطن بهجماتها في مضيق هرمز
ركلة جزاء مهدرة وسيطرة للديوك .. شوط أول سلبي بين المغرب وفرنسا بالمونديال
بمرونة وسرعة استجابة.. كيف أدارت «مصر للطيران» رحلات المنتخب في أمريكا حتى الهبوط بالعلمين؟
نواب البرلمان عن قرار تثبيت الفائدة: يعزز ثقة المستثمرين ولتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي
هل المراهنة على نتائج المباريات جائزة شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين: متوفر في جميع المحافظات والمخزون يكفي 6 أشهر
هل تأخير الصلاة لمتابعة المباريات حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
البنك المركزي يعلن توقعاته للنمو ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ أحمد الطلحي يحذر من لص خفي يسرق الأعمار وسيدنا النبي استعاذ بالله منه

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حذّر الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، من خطورة الكسل والخمول، واصفًا إياهما بـ“اللص الخفي” الذي لا يكسر بابًا ولا يحمل سلاحًا، لكنه يسرق أعمار الناس ويبدد طاقاتهم ويؤخر توبتهم ويضيع فرصهم في النجاح والفلاح.

أستعاذة النبي من الكسل 

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال اليوم الخميس، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الاستعاذة بالله من كل ما يحول بين الإنسان وبين تحقيق مقاصده في الحياة، لافتًا إلى أن هذا “اللص” لا يسرق مالًا، بل يسلب أغلى ما يملكه الإنسان وهو العمر، ويقضي على الأحلام ويعطل المواهب.

واستشهد الشيخ الطلحي بما ورد في السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» كما رواه البخاري ومسلم، مؤكدًا أن هذا الاقتران بين العجز والكسل يحمل دلالة عميقة تستوجب التأمل.

وبيّن أن العجز هو عدم القدرة على العمل مطلقًا، وهو أمر خارج عن إرادة الإنسان، بينما الكسل هو القدرة على العمل مع تركه، وهو ما يجعله أخطر، لأنه اختيار يؤدي إلى إهدار الطاقات وتعطيل الإمكانات، وقد يجعل الإنسان يعيش عمرًا طويلًا بلا إنجاز يُذكر.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الكسل ليس حالة عارضة، بل له أسباب متعددة، من أبرزها ضعف الإيمان وقلة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وكثرة الذنوب والمعاصي التي تُورث ثقلًا عن الطاعة، فضلًا عن السهر الطويل فيما لا طائل منه، والإفراط في النوم والطعام والشراب.

وأضاف أن الانشغال المفرط بوسائل التواصل الاجتماعي دون هدف، وغياب الأهداف الواضحة في الحياة، ومصاحبة الكسالى والمثبطين، كلها عوامل تدفع الإنسان إلى هذا المسار الخطير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في يومه وليلته.

وشدد الشيخ الطلحي على ضرورة وعي الإنسان بهذه الأسباب والعمل على تجنبها، مؤكدًا أن مقاومة الكسل تبدأ بتجديد الصلة بالله، وتنظيم الوقت، واختيار الصحبة الصالحة، حتى لا يقع الإنسان فريسة لهذا “اللص الصامت” الذي يهدم الحياة دون أن يُرى.

أستعاذة النبي من الكسل الكسل والخمول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد