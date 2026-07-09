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بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد أنه بعد قليل ، يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس سيتم تفعيله بعد قليل على موقع صدى البلد 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه الآن من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ويوفر موقع صدى البلد الإخباري إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس لجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات بمجرد الاعتماد الرسمي من وزير التربية والتعليم

حيث سيتمكن طلاب الدبلومات الفنية من الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على صى البلد ، ومعرفة الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية برقم الجلوس فقط .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع صدى البلد ، يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. بعد قليل

وعلم موقع صدى البلد أن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الآن على مكتب وزير التربية والتعليم استعدادا لإعتمادها رسميا 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 تظهر بعد قليل رسميا لجميع الطلاب الموجودين في جميع محافظات الجمهورية على موقع وزارة التربية والتعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2026

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2026 في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من 15 محافظة فقط على مستوى الجمهورية ، وسيتم إعلان قائمة اسماءهم ومجاميعهم ومحافظاتهم بالتفصيل بعد قليل في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وقبل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 رسمياً ، علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 أقل من 70%

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