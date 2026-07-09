أسماء وصور ومجاميع أوائل الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2026



- الأول في التعليم الصناعي - دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس / أحمد محمد سيد أحمد علي - محافظة الفيوم - بمجموع 994 من 1000 - 99.4%

- الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات : بدر محمود حسن معوض - بني سويف - مجموع 694.5 من 700 .. 99.21%



- الاولى دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات عام ارات مهنية : سهير محمد عبد العزيز علي حسين الفيومي - البحيرة - مجموع 699 من 700 - 99.86%



- الأولى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات اعداد مهني : رحمة محمد عبد الغني محمد علي السعدني - الإسكندرية - مجموع 472 من 500 - 94.4%

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات تعليم وتدريب مزدوج - جدارات مهنية: محمد هشام رزق عبد العزيز - المنوفية - مجموع 595 من 600 - 99.17%

- الأولى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام ال5 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : مريم باسيلي يعقوب أنيس - القاهرة - مجموع 989 من 1000 - 98.9%

وكان قد استعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

وجاءت مؤشرات النجاح وفقًا للأنظمة التعليمية على النحو التالي:

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.



- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.

- (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.



- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.



- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.



- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.



- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

• بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.

• بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.



• بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.



. بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪