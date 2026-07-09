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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغرف السياحية: تعاون مصري ألماني في تدريب وتأهيل الموارد البشرية بالقطاع السياحي

اتحاد الغرف السياحية
اتحاد الغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

شهد الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا مهما رأسه حسام الشاعر رئيس الاتحاد للارتقاء بالتدريب السياحي وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمجال السياحة، بالتعاون بين الاتحاد والوكالة الألمانية GIZ ومؤسسة " توي " العالمية لتدريب وتأهيل الموارد البشرية، حضر الاجتماع مدير مشروعات التدريب بمؤسسة توي السيد يراستيلاف فيزينكو وعدد من السادة أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف الخمس، مع ممثلي الوكالة الألمانية ومؤسسة التدريب وتأهيل الموارد البشرية.


اتحاد الغرف السياحية 


يأتي ذلك في إطار اهتمام اتحاد الغرف السياحية بالتدريب في كافة المجالات والأنشطة السياحية وكذلك توفير عمالة ماهرة ومؤهلة للعمل بقطاع السياحة، كما يأتي انطلاقا من حرص وسعي مجلس إدارة الاتحاد الي رفع مستوى جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والارتقاء بمستوى العمالة السياحية.
وناقش الاجتماع البرنامج الذي تقدمه المؤسسة الالمانية لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العمالة، وسد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل.
وحضر اللقاء كل من هالة الخطيب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية , ووائل ابو السعود عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة , وطارق حلمي عضو مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية واشرف زيدان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.


واستهل حسام الشاعر الاجتماع بالإشادة بالتعاون السابق مع الوكالة الألمانية GIZ في إطار المرحلة الأولى للمشروع، وكذا الخطط المستهدفة لاستكمال هذا التعاون من خلال المرحلة الثانية من ذات المشروع. 

كما أوضح أن هناك تعاوناً كبيراً للاتحاد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر افتتاح مدارس الفصل الواحد داخل الفنادق المصرية الراغبة في المشاركة في هذه المبادرة، على أن تبدأ بمدينة الغردقة خلال العام الدراسي القادم، ثم تعمم التجربة على باقي محافظات الجمهورية، الشاعر كما استعرض جهود التنسيق في عملية التدريب بصفة عامة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية الخمس في هذا الشأن. والتي تستهدف جميعها رفع مستوى العمالة الحالية بالقطاع السياحي وتوفير عمالة جديدة مؤهلة ومدربة طبقا لأحدث النظم العالمية 

وشرح السيد فيزينكو ممثل الجانب الألماني أهمية التعاون مع مصر في مجال التدريب السياحي , مقترحا إمكانية تأسيس مؤسسة للقيام بأعمال التدريب في قطاع السياحة المصري وغيره من القطاعات التي تتطلب عمالة مؤهلة ومدربة على أعمال الضيافة. 

واستعرض المسؤول الألماني معطيات البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب أو العاملين الحاليين، ورفع مهاراتهم والتأكد من قدرتهم على العمل في القطاع السياحي بمستوى يليق بسمعة مصر السياحية. كما يشمل البرنامج إدخال دورات متخصصة مثل اللغة الألمانية وغيرها من البرامج التي تزيد من مهارة وجدارة العامل المصري في القطاع السياحي، للوفاء بالمتطلبات العالمية في هذه الصناعة التي تهدف إلى تقديم خدمة ذات مستوى عالمي تواكب متطلبات السائح الأجنبي.

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