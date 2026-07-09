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أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )

أشرف زكى و احمد السبكي
أشرف زكى و احمد السبكي
أوركيد سامي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المنتج أحمد السبكي تواصل معه عقب الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن الفنان ياسر جلال، موضحًا أن الأمر لا يستدعي أي تصعيد.

وقال أشرف زكي إن أحمد السبكي أوضح له خلال الاتصال أنه كان يمزح، ولم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى الفنان ياسر جلال، مشددًا على أن العلاقة التي تجمع الجميع داخل الوسط الفني يسودها الاحترام والتقدير.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن الموضوع  انتهي  بمجرد التواصل، ولا توجد أي نية لعقد جلسة تجمع بين أحمد السبكي وياسر جلال، قائلًا: "مش هيحدث جلسة بينهم.. كلنا عيلة واحدة."

وأشار أشرف زكي إلى أن التواصل المباشر بين الأطراف كان كافيًا لتوضيح الأمور، مؤكدًا أن سوء الفهم قد يحدث أحيانًا، لكن الأهم هو سرعة احتوائه والحفاظ على روح المحبة بين جميع أبناء الوسط الفني.

واختتم أشرف زكي تصريحاته الخاصة لموقع صدى البلد بالتأكيد على أهمية دعم العلاقات الطيبة بين الفنانين والمنتجين، وأن الجميع يعمل من أجل نجاح الفن المصري، بعيدًا عن أي خلافات أو تأويلات قد تثير الجدل.

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