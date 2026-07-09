أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026

شهدت أسعار الحديد في السوقين المحلي والعالمي حالة من التباين بداية شهر يوليو الجاري، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 9 يوليو 2026.

أسعار الحديد محليا اليوم الخميس

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري لنحو 38415.67 جنيه، بزيادة 165.97 جنيه للطن وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.



سجل سعر حديد عز نحو 39940.29 جنيه للطن بزيادة 25 جنيها.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2026 استمرار الضغوط على معظم المنتجات،وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمي.

استمرت أسعار الخردة في تراجعها، وانخفضت أسعار خام الحديد والبليت وحديد التسليح في عدد من الأسواق الرئيسية، بينما حافظت بعض المنتجات على مستوياتها السعرية دون تغيير.

سعر الخردة

هبط سعر خردة HMS 1&2 (80:20) المستوردة إلى تركيا بمقدار 14 دولارًا للطن ليصل إلى 373 دولارًا للطن CFR.

انخفض سعر خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) بمقدار دولار واحد ليسجل 98 دولارًا للطن CFR، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع.

أسعار البليت

وتراجعت أسعار البليت الروسي إلى 470–475 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

وانخفضت أسعار البليت الصيني إلى 460–465 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات.

وهبطت أسعار البليت المستورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة إلى 485–490 دولارًا للطن CFR بانخفاض 15 دولارًا.

أسعار حديد التسليح

وتراجعت أسعار حديد التسليح التركي إلى 570–580 دولارًا للطن FOB بتراجع 13 دولارًا.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة عند 550–560 دولارًا للطن FOB دون تغيير.

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 580–595 دولارًا للطن FOB بانخفاض 8 دولار.

واستقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 530–535 دولارًا للطن FOB.

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد (1 مم) الصينية إلى 550–560 دولارًا للطن FOB بتراجع 5 دولارات.