قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد مثيرة من إيران.. الدفاعات الجوية تدمر مسيرة أمريكية متطورة | شاهد
الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات
ضربة موجعة لطهران.. مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارات أمريكية
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026
أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )
بشهادة روسية.. مصر تشهد سابقة تاريخية في قطاع الطاقة لم تحدث في أي دولة من قبل
570 دولارا كل دقيقة.. كيف حول كريستيانو رونالدو اسمه إلى إمبراطورية؟
بعد استغاثة مواطن.. القبض على شخص مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية
عودة أشهر الصناعات المصرية.. موعد إطلاق أول سيارة ملاكي من النصر للسيارات
هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية
مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد في السوقين المحلي والعالمي حالة من التباين بداية شهر يوليو الجاري، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 9 يوليو 2026.

أسعار الحديد محليا اليوم الخميس

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري لنحو 38415.67 جنيه، بزيادة 165.97 جنيه للطن وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.


 سجل سعر حديد عز نحو 39940.29 جنيه للطن  بزيادة 25 جنيها.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2026 استمرار الضغوط على معظم المنتجات،وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمي.

استمرت أسعار الخردة في تراجعها، وانخفضت أسعار خام الحديد والبليت وحديد التسليح في عدد من الأسواق الرئيسية، بينما حافظت بعض المنتجات على مستوياتها السعرية دون تغيير.

سعر الخردة

هبط سعر خردة HMS 1&2 (80:20) المستوردة إلى تركيا بمقدار 14 دولارًا للطن ليصل إلى 373 دولارًا للطن CFR.

 انخفض سعر خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) بمقدار دولار واحد ليسجل 98 دولارًا للطن CFR، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع.

 أسعار البليت 

وتراجعت أسعار البليت الروسي إلى 470–475 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

وانخفضت أسعار البليت الصيني إلى 460–465 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات.

وهبطت أسعار البليت المستورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة إلى 485–490 دولارًا للطن CFR بانخفاض 15 دولارًا.

أسعار حديد التسليح

وتراجعت أسعار حديد التسليح التركي إلى 570–580 دولارًا للطن FOB بتراجع 13 دولارًا.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة عند 550–560 دولارًا للطن FOB دون تغيير. 

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 580–595 دولارًا للطن FOB بانخفاض 8 دولار.

واستقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 530–535 دولارًا للطن FOB.

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد (1 مم) الصينية إلى 550–560 دولارًا للطن FOB بتراجع 5 دولارات.

أسعار الحديد أسعار الحديد محليا طن الحديد الاستثماري أسعار البليت أسعار الحديد عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

المغرب وفرنسا

موعد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة

كأس العالم

مليارات على أرض الملعب.. تعرف على القيمة السوقية لمنتخبات ربع نهائي كأس العالم 2026

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء كابوس فيفا.. 3 قضايا تفصل الأبيض عن فك القيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

نشرة المرأة والمنوعات | نصائح لتجنب لدغات الناموس في الصيف.. ارتباط مزيل العرق بسرطان الثدي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد