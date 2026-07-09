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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جائزة 40 ألف جنيه.. «ميدفست مصر» يطلق تحدي صناعة فيلم قصير في 72 ساعة

مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة
مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة إطلاق مسابقة «تحدي صناعة الأفلام خلال 72 ساعة»، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية للدورة الثامنة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وتستهدف المسابقة اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة وتشجيع صناع الأفلام المستقلة على تقديم أعمالهم في إطار زمني محدد، حيث يتعين على المشاركين كتابة فيلم قصير وتصويره ومونتاجه وتسليمه خلال 72 ساعة فقط، باستخدام عناصر إبداعية يتم الإعلان عنها خلال حفل الإطلاق الرسمي للمسابقة.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية للمسابقة 40 ألف جنيه، يحصل عليها قائد الفريق (مخرج العمل)، إلى جانب جوائز تقديرية لأفضل مدير تصوير، وأفضل ممثل أو ممثلة، وأفضل مونتير.

شروط المشاركة

فتح المهرجان باب التسجيل في المسابقة حتى 23 يوليو، للمصريين والعرب المقيمين في مصر ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع الإقرار بامتلاك جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيلم المشارك.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي، المقرر عقده في 30 يوليو، يتسلم قادة الفرق العناصر الإلزامية التي يجب تضمينها داخل الفيلم، وتشمل وصف شخصية، وغرضًا أو أداة تظهر في أحد المشاهد، وسطرًا محددًا من الحوار، على أن يتم تسليم الفيلم النهائي في موعد أقصاه 2 أغسطس.

لجنة التحكيم 

تضم لجنة التحكيم المخرج علي علي، والفنان كريم قاسم، والمخرجة سارة رزيق، حيث تعتمد عملية التقييم على مستوى الإبداع والابتكار، وحسن توظيف العناصر الإلزامية، والاستفادة من الموارد المتاحة خلال الوقت المحدد، إلى جانب جودة السرد البصري والتصوير والتصميم الصوتي، ومدى نجاح الفريق في تنفيذ النوع السينمائي المطلوب.

يمنح التحدي الفرق المشاركة فرصة لإبراز مواهبها في صناعة الأفلام دون اشتراط امتلاك خبرة سابقة، إذ يركز على الابتكار والعمل الجماعي وحسن استغلال الإمكانات المتاحة.

كما يحصل الفيلم الفائز، إلى جانب الجائزة المالية، على فرصة عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر، إلى جانب حضور فعاليات المهرجان والتفاعل مع صناع الأفلام والجمهور.

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المختارة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، على أن تقوم الفرق المتأهلة بتسليم نسخة عالية الجودة من أعمالها، بالإضافة إلى المواد الدعائية الخاصة بعرضها ضمن المهرجان.

مهرجان ميدفست مصر

يُذكر أن مهرجان ميدفست مصر انطلق عام 2017، ويُعد من الفعاليات التي تمزج بين السينما والصحة، من خلال عروض الأفلام والندوات وورش العمل التي تجمع صناع السينما والأطباء والمتخصصين والجمهور في تجربة فنية وثقافية مميزة.

ميدفست مصر للأفلام القصيرة مهرجان ميدفست مصر تحدي صناعة الأفلام

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