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رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
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أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمجموعة الثانية من الأئمة للالتحاق بالدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية (الدفعة الثانية)، في إطار خطة الوزارة للتدريب المستمر، ورفع الكفاءة العلمية والمهارية للأئمة، وإعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وذلك في ضوء الإقبال الذي شهدته الدفعة الأولى من الدورة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقدم متاح للفئات الآتية:

- من سبق إيفادهم إلى الخارج خلال السنوات العشر الأخيرة.

- الحاصلون على تقدير جيد جدًا أو ممتاز في المؤهل الجامعي، أو من أوائل المسابقات ممن تم تعيينهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

- الأئمة النجباء والمتميزون.

- أصحاب المواهب الخاصة، مثل: حسن الصوت، وإجادة اللغات الأجنبية، ونظم الشعر، والإلمام بالقراءات.

شروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية

وحددت وزارة الأوقاف، شروط التقدم تتمثل في:

١- حسن السير والسلوك.

٢- أن يكون المتقدم قد أمضى خمس سنوات على الأقل في العمل بوزارة الأوقاف، ولا يزال على رأس العمل.

٣- ألا يزيد عمره على (٤٠) عامًا.

 ٤- أن يكون من خريجي الكليات الشرعية أو العربية بجامعة الأزهر. ٥- أن يكون خاليًا من الأمراض المزمنة.

٦- التفرغ الكامل للدورة طوال مدتها.

٧- اجتياز اختبار القبول في: حفظ القرآن الكريم، والفقه المذهبي (قسم العبادات)، والنحو، والصرف، والسيرة النبوية، وتفسير جزء عم من تفسير النسفي، وشرح الأربعين النووية، والتجويد من متن تحفة الأطفال، والعقيدة من متن الخريدة البهية.

ودعت وزارة الأوقاف الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي ضمن برنامجها لتأهيل الأئمة علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا، وإعداد قيادات دعوية قادرة على أداء رسالتها بكفاءة، وترسيخ الفكر الوسطي الرشيد.

للتقديم اضغط هنا
 

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